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Еврокомиссия не ожидает возобновления работы "Северного потока" и готовит экстренный план– СМИ

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Срок окончания планового техобслуживания, объявленного "Газпромом", 21 июля
Срок окончания планового техобслуживания, объявленного "Газпромом", – 21 июля
Фото: ЕРА

Еврокомиссия считает реальностью, что основной поставщик российского топлива в Европу – газопровод "Северный поток" – не возобновит работу. Об этом, ссылаясь на свой источник в ЕС, пишет Вloomberg.

Источник заявил, что комиссия "работает, исходя из того, что он ["Северный поток"] не вернется в строй" после 21 июля – официального срока окончания планового техобслуживания, объявленного "Газпромом".

В связи с этим "принимаются определенные дополнительные меры", добавил он.

По данным Bloomberg, 20 июля Еврокомиссия обнародует план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия отключения поставок.

Накануне агентство отмечало, что жара в странах Европы мешает восстановить запасы газа для зимы. Поднявшаяся до рекордных значений температура в некоторых странах, с одной стороны, привела к увеличению производства солнечной энергии, но с другой – повысила спрос на охлаждение и привела к росту цен на сжиженный природный газ, говорится в сообщении.

Аналитики консалтингового агентства Rystad Energy заявили Bloomberg, что "Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее", и что она будет "недостаточно подготовлена к хаосу".

18 июля стало известно, что российский экспортер газа "Газпром" уведомил европейских потребителей о форс-мажоре в работе "Северного потока". В письме экспортера, опубликованном Reuters, говорится, что "Газпром" не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за не зависящих от него "чрезвычайных" обстоятельств.

Контекст:

16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.

Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки газа в ЕС.

Теги: Газпром, газ, Еврокомиссия, Северный поток, Евросоюз
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