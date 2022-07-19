Еврокомиссия не ожидает возобновления работы "Северного потока" и готовит экстренный план– СМИ

Источник заявил, что комиссия "работает, исходя из того, что он ["Северный поток"] не вернется в строй" после 21 июля – официального срока окончания планового техобслуживания, объявленного "Газпромом".

В связи с этим "принимаются определенные дополнительные меры", добавил он.

По данным Bloomberg, 20 июля Еврокомиссия обнародует план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия отключения поставок.

Накануне агентство отмечало, что жара в странах Европы мешает восстановить запасы газа для зимы. Поднявшаяся до рекордных значений температура в некоторых странах, с одной стороны, привела к увеличению производства солнечной энергии, но с другой – повысила спрос на охлаждение и привела к росту цен на сжиженный природный газ, говорится в сообщении.

Аналитики консалтингового агентства Rystad Energy заявили Bloomberg, что "Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее", и что она будет "недостаточно подготовлена к хаосу".