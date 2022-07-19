Еврокомиссия не ожидает возобновления работы "Северного потока" и готовит экстренный план– СМИ

Источник заявил, что комиссия "работает, исходя из того, что он ["Северный поток"] не вернется в строй" после 21 июля – официального срока окончания планового техобслуживания, объявленного "Газпромом".
В связи с этим "принимаются определенные дополнительные меры", добавил он.
По данным Bloomberg, 20 июля Еврокомиссия обнародует план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия отключения поставок.
Накануне агентство отмечало, что жара в странах Европы мешает восстановить запасы газа для зимы. Поднявшаяся до рекордных значений температура в некоторых странах, с одной стороны, привела к увеличению производства солнечной энергии, но с другой – повысила спрос на охлаждение и привела к росту цен на сжиженный природный газ, говорится в сообщении.
Аналитики консалтингового агентства Rystad Energy заявили Bloomberg, что "Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее", и что она будет "недостаточно подготовлена к хаосу".
18 июля стало известно, что российский экспортер газа "Газпром" уведомил европейских потребителей о форс-мажоре в работе "Северного потока". В письме экспортера, опубликованном Reuters, говорится, что "Газпром" не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за не зависящих от него "чрезвычайных" обстоятельств.
16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.
Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки газа в ЕС.