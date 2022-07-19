"Газпром" в четверг возобновит поставки газа по "Северному потоку" – СМИ

После остановки на ремонт 11 июля Россия планирует запустить его 21 июля, говорится в сообщении.
Источники агентства, говорившие с ним на условиях анонимности, полагают, что "Северный поток" заработает вовремя, но с пониженной пропускной способностью. Ожидается, что поставки будут осуществляться в том объеме, который был до начала ремонтных работ, пишет Reuters.
Ранее сегодня Вloomberg, также опираясь на инсайдерскую информацию, сообщил, что Еврокомиссия не ожидает, что "Северный поток" возобновит работу. В связи с этим "принимаются определенные дополнительные меры", написало агентство.
По его данным, 20 июля Еврокомиссия должна обнародовать план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия отключения поставок.
16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.
11 июля "Газпром" полностью прекратил прокачку газа по "Северному потоку", объявив плановые ремонтные работы до 21 июля.
Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки газа в ЕС.