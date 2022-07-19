"Газпром" в четверг возобновит поставки газа по "Северному потоку" – СМИ

Ожидается, что поставки будут осуществляться в том объеме, который был до начала ремонтных работ Фото: ЕРА

После остановки на ремонт 11 июля Россия планирует запустить его 21 июля, говорится в сообщении.

Источники агентства, говорившие с ним на условиях анонимности, полагают, что "Северный поток" заработает вовремя, но с пониженной пропускной способностью. Ожидается, что поставки будут осуществляться в том объеме, который был до начала ремонтных работ, пишет Reuters.

Ранее сегодня Вloomberg, также опираясь на инсайдерскую информацию, сообщил, что Еврокомиссия не ожидает, что "Северный поток" возобновит работу. В связи с этим "принимаются определенные дополнительные меры", написало агентство.

По его данным, 20 июля Еврокомиссия должна обнародовать план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия отключения поставок.