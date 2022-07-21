Португалия и Испания не хотят сокращать потребление газа по предложению Еврокомиссии

Он отметил, что предложение Еврокомиссии не "отвечает конкретным гидроэнергетическим потребностям" Португалии и Испании, которые из-за засухи вынуждены производить больше электроэнергии на газовых электростанциях. Чиновник добавил, что такое предложение приведет к отключению электроэнергии.

Министр энергетики Испании Тереза Рибера в интервью радио Cadena SER также заявила, что "не хочет требовать от потребителей сократить использование газа".

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в правительственных кругах Италии, Польши и Венгрии также выразили сомнения в целесообразности предложения Еврокомиссии. В то же время в этих странах опасаются, что Россия может прекратить поставки газа в Европу и тем самым "поставить под угрозу усилия ЕС по пополнению запасов топлива перед зимой".