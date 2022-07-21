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Португалия и Испания не хотят сокращать потребление газа по предложению Еврокомиссии

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Португалия и Испания против планов ЕС сократить потребление газа
Португалия и Испания против планов ЕС сократить потребление газа
Фото: EPA

Португалия "категорически против" предложения Европейской комиссии сократить потребление газа на 15%. Об этом заявил министр энергетики страны Жоао Галамба газете Expresso 20 июля.

Он отметил, что предложение Еврокомиссии не "отвечает конкретным гидроэнергетическим потребностям" Португалии и Испании, которые из-за засухи вынуждены производить больше электроэнергии на газовых электростанциях. Чиновник добавил, что такое предложение приведет к отключению электроэнергии.

Министр энергетики Испании Тереза Рибера в интервью радио Cadena SER также заявила, что "не хочет требовать от потребителей сократить использование газа".

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в правительственных кругах Италии, Польши и Венгрии также выразили сомнения в целесообразности предложения Еврокомиссии. В то же время в этих странах опасаются, что Россия может прекратить поставки газа в Европу и тем самым "поставить под угрозу усилия ЕС по пополнению запасов топлива перед зимой".

Контекст:

Еврокомиссия 20 июля предложила план по сокращению потребления газа в ЕС на 15%. Брюссель хочет уменьшить зависимость от российского топлива в связи с нестабильными поставками газа из РФ на фоне вторжения России в Украину.

Теги: Газпром, Россия, Польша, Португалия, Испания, Италия, газ, санкции, Еврокомиссия, Венгрия, газопровод, Северный поток, Европа, Евросоюз, российский газ
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