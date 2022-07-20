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Еврокомиссия предложила план сокращения потребления газа в ЕС на 15%, чтобы сократить зависимость от РФ

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ЕС хочет сократить потребление газа из-за риска дальнейшего прекращения поставок газа из России
ЕС хочет сократить потребление газа из-за риска дальнейшего прекращения поставок газа из России
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия официально представила план сокращения спроса на газ, который предусматривает сокращение использования газа в Европе на 15% к следующей весне. Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

Комиссия предлагает новый регламент, который установит цель для всех государств-членов по сокращению спроса на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

"Европейский союз сталкивается с риском дальнейшего прекращения поставок газа из России из-за того, что Кремль делает экспорт газа оружием, при этом сокращение поставок уже коснулось почти половины наших государств-членов. Принятие мер сейчас может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дальнейшего или полного сбоя, укрепив энергетическую устойчивость Европы", – говорится в сообщении.

Новый регламент также предоставит Еврокомиссии возможность объявить после консультации с государствами-членами "союзное предупреждение" относительно безопасности поставок, устанавливая обязательное сокращение спроса на газ для всех государств-членов.

Такое предупреждение может быть активировано, если будет значительный риск дефицита газа или высокий спрос на газ. Государства-члены должны обновить свои национальные планы на случай чрезвычайных ситуаций до конца сентября, чтобы показать, как они намерены достичь целых сокращений, и каждые два месяца отчитываться комиссии о прогрессе.

Чтобы помочь государствам-членам обеспечить необходимое сокращение спроса, комиссия также приняла Европейский план сокращения спроса на газ, определяющий меры, принципы и критерии скоординированного сокращения спроса.

План направлен на замену газа на другие виды топлива и общую экономию энергии во всех секторах. Он имеет целью защитить поставки домохозяйствам и основным пользователям, таким как больницы, и отраслям промышленности, которые являются решающими для обеспечения экономики основными продуктами и услугами, а также для цепей поставок и конкурентоспособности ЕС.

Прежде чем рассматривать сокращение поставок, государства-члены должны исчерпать все возможности замены топлива, необязательные схемы экономии и альтернативные источники энергии. Там, где это возможно, следует отдавать приоритет переходу на возобновляемые источники энергии или более чистые варианты. Однако переход на уголь, нефть или атомную энергетику может быть необходим как временная мера, если это позволит избежать длительного использования газа.

Другим важным принципом энергосбережения является сокращение отопления и охлаждения. Комиссия настоятельно рекомендует всем государствам-членам начать информационные кампании для широкомасштабного содействия сокращению отопления и охлаждения, а также ввести "Сообщение ЕС о сохранении энергии", содержащее многочисленные варианты краткосрочной экономии. Как пример – государства-члены могли бы обязать целевое снижение отопления и охлаждения в зданиях, управляемых органами государственной власти.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупал в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.

С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки11 июля российский "Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку" из-за проведения ремонтных работ. 21 июля Россия должна возобновить подачу, но объемы поставок топлива сократят, сообщало агентство Reuters.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, газ, Еврокомиссия, Европейский союз, Евросоюз
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