Оператор газопровода "Северный поток" объявил о возобновлении поставок российского газа в Евросоюз

Газопровод был на ремонте с 11 июля Фото: ЕРА

Nord Stream AG утверждает, что объемы поставки газа после ремонта соответствуют уровню поставок до ремонта – около 67 млн м³ в сутки, что составляет примерно 40% от максимальной пропускной способности трубопровода.

MORE: Nord Stream AG said the latest gas supply volumes were the same as those announced before the maintenance period - around 67 million cubic metres per day - and correspond to about 40% of maximum supply capacity — dpa news agency (@dpa_intl) July 21, 2022

Компания-оператор газопровода объяснила, что объемы транспортируемого газа могут меняться в течение дня, пока подача не стабилизируется, пишет dpa.

11 июля "Газпром" полностью остановил поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом на газопроводе "Северный поток". Он должен был завершиться 21 июля.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия не исключала, что "Северный поток" не возобновит работу после 21 июля, и готовила экстренный план реагирования на такой вариант развития событий.