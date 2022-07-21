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Оператор газопровода "Северный поток" объявил о возобновлении поставок российского газа в Евросоюз

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Газопровод был на ремонте с 11 июля
Газопровод был на ремонте с 11 июля
Фото: ЕРА

Через газопровод "Северный поток", который находился на ремонте, возобновили транспортировку газа из России в Германию. Об этом объявил оператор газопровода Nord Stream AG, информирует 21 июля в Twitter агентство dpa.

Nord Stream AG утверждает, что объемы поставки газа после ремонта соответствуют уровню поставок до ремонта – около 67 млн м³ в сутки, что составляет примерно 40% от максимальной пропускной способности трубопровода.

Компания-оператор газопровода объяснила, что объемы транспортируемого газа могут меняться в течение дня, пока подача не стабилизируется, пишет dpa.

11 июля "Газпром" полностью остановил поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом на газопроводе "Северный поток". Он должен был завершиться 21 июля.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия не исключала, что "Северный поток" не возобновит работу после 21 июля, и готовила экстренный план реагирования на такой вариант развития событий.

Контекст:

С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Газпром, Россия, Германия, санкции, газопровод, Северный поток, ремонт, Евросоюз, турбины, российский газ
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