Оператор газопровода "Северный поток" объявил о возобновлении поставок российского газа в Евросоюз

Nord Stream AG утверждает, что объемы поставки газа после ремонта соответствуют уровню поставок до ремонта – около 67 млн м³ в сутки, что составляет примерно 40% от максимальной пропускной способности трубопровода.
MORE: Nord Stream AG said the latest gas supply volumes were the same as those announced before the maintenance period - around 67 million cubic metres per day - and correspond to about 40% of maximum supply capacity— dpa news agency (@dpa_intl) July 21, 2022
Компания-оператор газопровода объяснила, что объемы транспортируемого газа могут меняться в течение дня, пока подача не стабилизируется, пишет dpa.
11 июля "Газпром" полностью остановил поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом на газопроводе "Северный поток". Он должен был завершиться 21 июля.
По информации Bloomberg, Еврокомиссия не исключала, что "Северный поток" не возобновит работу после 21 июля, и готовила экстренный план реагирования на такой вариант развития событий.
С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.