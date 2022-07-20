Пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, РФ использует его для своих собственных санкций против Евросоюза – Зеленский

Украина всегда говорила, что Россию нельзя воспринимать как надежного поставщика газа, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Мы видим, насколько ошибочной была политика некоторых старых лидеров европейских стран, сделавших Европу заложником поставок газа из России. И пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, Россия использует газ для своих собственных санкций против каждой европейской семьи, буквально бьет по семейным бюджетам европейцев посредством давления на энергетические рынки", – сказал президент.

По его словам, Украина "всегда говорила, что Россию нельзя воспринимать как надежного поставщика газа".

"Если бы к нашей позиции прислушались раньше, то не пришлось бы искать экстренные способы восполнить дефицит, который Россия искусственно создает на рынке Европы", – отметил Зеленский.

РФ испытывает на Украине все то, что применимо и против других стран Европы, добавил глава государства.

"Началось с газовых войн, а закончилось полномасштабным вторжением, ракетным террором и сожженными городами Украины. И чтобы такого не было ни с кем больше, мы должны обеспечить ощутимую совместную победу над Россией в Украине. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше ущерба и страдания испытают все европейские семьи, все европейские страны", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал после утверждения седьмого пакета санкций против РФ "сразу начинать работать над восьмым".