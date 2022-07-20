Пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, РФ использует его для своих собственных санкций против Евросоюза – Зеленский

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Мы видим, насколько ошибочной была политика некоторых старых лидеров европейских стран, сделавших Европу заложником поставок газа из России. И пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, Россия использует газ для своих собственных санкций против каждой европейской семьи, буквально бьет по семейным бюджетам европейцев посредством давления на энергетические рынки", – сказал президент.
По его словам, Украина "всегда говорила, что Россию нельзя воспринимать как надежного поставщика газа".
"Если бы к нашей позиции прислушались раньше, то не пришлось бы искать экстренные способы восполнить дефицит, который Россия искусственно создает на рынке Европы", – отметил Зеленский.
РФ испытывает на Украине все то, что применимо и против других стран Европы, добавил глава государства.
"Началось с газовых войн, а закончилось полномасштабным вторжением, ракетным террором и сожженными городами Украины. И чтобы такого не было ни с кем больше, мы должны обеспечить ощутимую совместную победу над Россией в Украине. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше ущерба и страдания испытают все европейские семьи, все европейские страны", – подчеркнул Зеленский.
Президент Украины призвал после утверждения седьмого пакета санкций против РФ "сразу начинать работать над восьмым".
С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.
С 11-го до 21 июля "Газпром" полностью остановил поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом.
По информации Bloomberg, Еврокомиссия считает реальностью, что "Северный поток" не возобновит работу после 21 июля, и готовит экстренный план.
Президент РФ Владимир Путин предложил запустить газопровод "Северный поток – 2" для поставок российского газа в Европу. В Еврокомиссии ответили, что этот газопровод не сертифицирован и вообще не функционирует.