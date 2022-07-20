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ПОЛИТИКА

Пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, РФ использует его для своих собственных санкций против Евросоюза – Зеленский

Украина всегда говорила, что Россию нельзя воспринимать как надежного поставщика газа, отметил Зеленский
Украина всегда говорила, что Россию нельзя воспринимать как надежного поставщика газа, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Россия "бьет по семейным бюджетам" граждан ЕС посредством давления на энергетические рынки.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Мы видим, насколько ошибочной была политика некоторых старых лидеров европейских стран, сделавших Европу заложником поставок газа из России. И пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, Россия использует газ для своих собственных санкций против каждой европейской семьи, буквально бьет по семейным бюджетам европейцев посредством давления на энергетические рынки", – сказал президент.

По его словам, Украина "всегда говорила, что Россию нельзя воспринимать как надежного поставщика газа".

"Если бы к нашей позиции прислушались раньше, то не пришлось бы искать экстренные способы восполнить дефицит, который Россия искусственно создает на рынке Европы", – отметил Зеленский.

РФ испытывает на Украине все то, что применимо и против других стран Европы, добавил глава государства.

"Началось с газовых войн, а закончилось полномасштабным вторжением, ракетным террором и сожженными городами Украины. И чтобы такого не было ни с кем больше, мы должны обеспечить ощутимую совместную победу над Россией в Украине. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше ущерба и страдания испытают все европейские семьи, все европейские страны", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал после утверждения седьмого пакета санкций против РФ "сразу начинать работать над восьмым".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/577003940715853/

Контекст:

С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.

С 11-го до 21 июля "Газпром" полностью остановил поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом.

По информации Bloomberg, Еврокомиссия считает реальностью, что "Северный поток" не возобновит работу после 21 июля, и готовит экстренный план.

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить газопровод "Северный поток – 2" для поставок российского газа в Европу. В Еврокомиссии ответили, что этот газопровод не сертифицирован и вообще не функционирует.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, санкции, экономика, дефицит, Владимир Зеленский, ущерб, президент, Евросоюз, российский газ, ЕС
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