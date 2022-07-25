"Газпром" остановил еще одну турбину Siemens и объявил о сокращении прокачки газа по "Северному потоку" вдвое

Таким образом, с 7.00 27 июля поставщик будет прокачивать по "Северному потоку" в Европу не более 33 млн м3 в сутки (против нынешних максимум 67 млн кубометров).

Турбина, как сообщается, остановлена "в связи с окончанием срока межремонтной обработки до капитального ремонта".



Таким образом поставки российского газа в Европу по газопроводу сокращаются до 20% от мощности "Северного потока", констатировали в росСМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью dpa, опубликованном изданием Die Zeit, заявила, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.