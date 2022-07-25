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"Газпром" остановил еще одну турбину Siemens и объявил о сокращении прокачки газа по "Северному потоку" вдвое

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"Газпром" оправдывает опасения европейцев, сокращая прокачку газа по "Северному потоку" под разными предлогами
"Газпром" оправдывает опасения европейцев, сокращая прокачку газа по "Северному потоку" под разными предлогами
Фото: EPA

Российский газовый монополист "Газпром" предупредил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области (РФ). Об этом сообщило 25 июля в Telegram российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Таким образом, с 7.00 27 июля поставщик будет прокачивать по "Северному потоку" в Европу не более 33 млн м3 в сутки (против нынешних максимум 67 млн кубометров).

Турбина, как сообщается, остановлена "в связи с окончанием срока межремонтной обработки до капитального ремонта".

Таким образом поставки российского газа в Европу по газопроводу сокращаются до 20% от мощности "Северного потока", констатировали в росСМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью dpa, опубликованном изданием Die Zeit, заявила, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Контекст:

В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Он объяснил это несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта в Канаде.

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.

11 июля "Газпром" полностью прекратил прокачку газа по "Северному потоку", объявив плановые ремонтные работы до 21 июля.

Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки газа в ЕС.

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