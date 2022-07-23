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Германия больше не может считать Россию надежным поставщиком газа – Шольц

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Шольц заявил, что Германия "предпочитает перестраховываться"
Шольц заявил, что Германия "предпочитает перестраховываться"
Фото: EPA

Германия больше не может считать Россию надежным поставщиком газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 июля, пишет Zeit.

По его словам, поставки газа из РФ не будут безопаснее, чем сейчас, и Германия "предпочитает перестраховываться". В частности, канцлер сослался на одобренные меры по сокращению потребления газа. 

Контекст:

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.

С 11-го до 21 июля "Газпром" полностью останавливал поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом. Как пишет Reuters, 21 июля трубопровод снова начал работать, но по-прежнему – на пониженной мощности. 

Президент России Владимир Путин 19 июля заявил, что "Газпром" якобы не получил подтверждения от Канады о передаче турбины. Без нее, сказал глава Кремля, объемы поставок российского газа по "Северному потоку" сократятся до 30 млн м³ в сутки

В тот же день он предложил запустить для перекачки газа в Европу несертифицированный и не функционирующий "Северный поток – 2". Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что турбина уже находится в пути к месту эксплуатации и после ее получения у РФ "нет предлога для отказа от поставок газа" по "Северному потоку". 

Теги: Газпром, Россия, Германия, газ, Северный поток, Олаф Шольц
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