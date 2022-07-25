"Газпром" намеренно держит хранилища полупустыми. Европа должна быть готова к худшему сценарию – глава Еврокомиссии

По ее словам, Евросоюз понимает ненадежность "кремлевского" энергоснабжения.

"Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно", – сказала глава Еврокомиссии.

Чтобы смягчить последствия внезапной остановки, ЕС планирует сэкономить 15% потребления газа до марта следующего года, рассказала фон дер Ляйен.

"Это 45 млрд м³. И мы должны начать экономить прямо сейчас, поскольку чем быстрее мы действуем, тем больше мы экономим – и тем в большей безопасности мы", – добавила она.