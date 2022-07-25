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"Газпром" намеренно держит хранилища полупустыми. Европа должна быть готова к худшему сценарию – глава Еврокомиссии

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ЕС планирует сэкономить 15% потребления газа до марта следующего года
ЕС планирует сэкономить 15% потребления газа до марта следующего года
Фото: ЕРА

Европейский союз планирует стать полностью независимым от импорта российского газа до 2027 года, но должен быть готов к полной остановке поставок в любой момент. Об этом в интервью dpa, опубликованном изданием Die Zeit, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз понимает ненадежность "кремлевского" энергоснабжения.

"Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно", – сказала глава Еврокомиссии.

Чтобы смягчить последствия внезапной остановки, ЕС планирует сэкономить 15% потребления газа до марта следующего года, рассказала фон дер Ляйен.

"Это 45 млрд м³. И мы должны начать экономить прямо сейчас, поскольку чем быстрее мы действуем, тем больше мы экономим – и тем в большей безопасности мы", –  добавила она.

Контекст:

Еврокомиссия 20 июля предложила план по сокращению потребления газа в ЕС на 15%. Брюссель хочет уменьшить зависимость от российского топлива в связи с нестабильными поставками газа из РФ на фоне вторжения России в Украину.

Министр энергетики Португалия Жоао Галамба в тот же день заявил газете Expresso, что "категорически против" предложения Еврокомиссии. По его словам, это не "отвечает конкретным гидроэнергетическим потребностям" Португалии и Испании, которые из-за засухи вынуждены производить больше электроэнергии на газовых электростанциях. Министр энергетики Испании Тереза Рибера в интервью радио Cadena SER также заявила, что "не хочет требовать от потребителей сократить использование газа".

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах Италии, Польши и Венгрии также сообщило об их сомнениях в целесообразности предложения Еврокомиссии. В то же время в этих странах опасаются, что Россия может прекратить поставки газа в Европу и тем самым "поставить под угрозу усилия ЕС относительно пополнения запасов топлива перед зимой".

Теги: Газпром, Россия, газ, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
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