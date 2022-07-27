"Энергетическая безопасность гарантирована". Италия готова перезимовать без российского газа – представитель правительства

По его словам, Италия продолжает заполнять хранилища. К концу года, по его расчетам, они будут загружены на 90% или более, пишет агентство.

Чинголани считает, что такого запаса будет достаточно до февраля, даже если Россия прекратит поставки в начале зимы, и стране не нужно переходить в режим жесткой экономии, говорится в сообщении.

При изменении ситуации власти готовы разработать "более жесткий план" экономии, но на данный момент "энергетическая безопасность гарантирована", цитирует его Reuters.

Италия заключила ряд сделок, чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа после вторжения в Украину, и теперь Алжир является ее основным источником импорта, информирует агентство.