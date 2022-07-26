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Министры энергетики стран ЕС утвердили срочный план экономии газа. Венгрия, по данным СМИ, голосовала против

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Принятый министрами план предполагает возможность объявления тревоги в рамках ЕС в случае широкомасштабного дефицита газовых поставок
Принятый министрами план предполагает возможность объявления тревоги в рамках ЕС в случае широкомасштабного дефицита газовых поставок
Фото: EU2022_CZ / Twitter

Чрезвычайный план по сокращению потребления газа, согласованный государствами Евросоюза, утвержден 26 июля на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе (Бельгия), об этом сообщило в Twitter постоянное представительство Чехии, председательствующей в ЕС.

Министры одобрили предложение для всех стран ЕС добровольно сократить потребление газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15%. Кроме того, план, опубликованный на сайте Европарламента, предполагает возможность объявления тревоги в рамках ЕС в случае широкомасштабного дефицита газовых поставок.

По данным Sky News, в ходе переговоров были попытки вносить исключения в заявленную цель сэкономить 45 млрд м³ газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что экономия такого объема топлива предусмотрена в плане и его будет достаточно, чтобы Европа смогла спокойно пережить зиму.

Два источника среди чиновников Евросоюза сообщили журналистам, что Венгрия была единственной страной, которая выступила против утверждения договора.

Министр экономики Германии Роберт Хабек позже заявил журналистам, что это соглашение покажет президенту России Владимиру Путину: Европа остается единой перед лицом недавних перебоев с газом из-за манипуляций Москвы с газом.

"Вы нас не разделите", – заявил он в комментарии телеканалу.

Контекст:

Еврокомиссия 20 июля предложила план по сокращению потребления газа в ЕС на 15%. Брюссель хочет уменьшить зависимость от российского топлива в связи с нестабильными поставками газа из РФ на фоне вторжения России в Украину.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью dpa, опубликованном изданием Die Zeit, заявила, что "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Теги: Чехия, газ, Европарламент, Еврокомиссия, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Роберт Хабек
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