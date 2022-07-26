Министры энергетики стран ЕС утвердили срочный план экономии газа. Венгрия, по данным СМИ, голосовала против

Министры одобрили предложение для всех стран ЕС добровольно сократить потребление газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15%. Кроме того, план, опубликованный на сайте Европарламента, предполагает возможность объявления тревоги в рамках ЕС в случае широкомасштабного дефицита газовых поставок.

* #TTE Energy | * This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) July 26, 2022

По данным Sky News, в ходе переговоров были попытки вносить исключения в заявленную цель сэкономить 45 млрд м³ газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что экономия такого объема топлива предусмотрена в плане и его будет достаточно, чтобы Европа смогла спокойно пережить зиму.

Два источника среди чиновников Евросоюза сообщили журналистам, что Венгрия была единственной страной, которая выступила против утверждения договора.

Министр экономики Германии Роберт Хабек позже заявил журналистам, что это соглашение покажет президенту России Владимиру Путину: Европа остается единой перед лицом недавних перебоев с газом из-за манипуляций Москвы с газом.

"Вы нас не разделите", – заявил он в комментарии телеканалу.