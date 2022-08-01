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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тука: Мы собираемся воевать до последнего россиянина. Не вижу причин не ударить по Москве

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Тука подчеркнул, что использование Украиной оружия стран НАТО не означает прямого конфликта между Альянсом и Россией
Тука подчеркнул, что использование Украиной оружия стран НАТО не означает прямого конфликта между Альянсом и Россией
Фото: Георгій Тука / Facebook

Если бы у Украины появилась возможность нанести удар по центру принятия решений в Москве, это стоило бы сделать. Такое мнение в опубликованном 1 августа интервью "Обозревателю" выразил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Я не вижу причин, почему мы должны останавливаться, что нас должно останавливать от этого… Мы собираемся воевать до последнего россиянина", – отметил Тука.

Он подчеркнул, что использование Украиной оружия стран НАТО не означает прямого конфликта между Альянсом и Россией.

"С того момента, когда любое и чье угодно вооружение пересекает государственную границу Украины, оно становится украинским. У кого мы его купили, как мы его получили – это совершенно неважно", – сказал Тука.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

22 июля советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что президент США не готов передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS. В то же время представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет дальностью 300 км.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, оружие, Москва, вооружение, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, Георгий Тука, ракеты, HIMARS
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