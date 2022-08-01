Тука: Мы собираемся воевать до последнего россиянина. Не вижу причин не ударить по Москве

Тука подчеркнул, что использование Украиной оружия стран НАТО не означает прямого конфликта между Альянсом и Россией Фото: Георгій Тука / Facebook

"Я не вижу причин, почему мы должны останавливаться, что нас должно останавливать от этого… Мы собираемся воевать до последнего россиянина", – отметил Тука.

Он подчеркнул, что использование Украиной оружия стран НАТО не означает прямого конфликта между Альянсом и Россией.

"С того момента, когда любое и чье угодно вооружение пересекает государственную границу Украины, оно становится украинским. У кого мы его купили, как мы его получили – это совершенно неважно", – сказал Тука.

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