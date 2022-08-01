Тука: Мы собираемся воевать до последнего россиянина. Не вижу причин не ударить по Москве

"Я не вижу причин, почему мы должны останавливаться, что нас должно останавливать от этого… Мы собираемся воевать до последнего россиянина", – отметил Тука.
Он подчеркнул, что использование Украиной оружия стран НАТО не означает прямого конфликта между Альянсом и Россией.
"С того момента, когда любое и чье угодно вооружение пересекает государственную границу Украины, оно становится украинским. У кого мы его купили, как мы его получили – это совершенно неважно", – сказал Тука.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.
8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
22 июля советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что президент США не готов передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS. В то же время представители обеих палат Конгресса США выступают за передачу Украине ракет дальностью 300 км.