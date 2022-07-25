Буданов о поставках HIMARS Украине: Россияне знают, что им конец

Буданов подчеркнул, что ВСУ не потеряли ни одного HIMARS Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, самой дальнобойной системой, которая находится на вооружении Украины, является советская "Точка-У". Такие системы способны поражать цели на расстоянии около 120 км. В то же время Буданов отметил, что "их осталось очень мало", поэтому теперь ВСУ делают ставку на HIMARS.

Начальник ГУР подчеркнул, что если Украина получит дальнобойные боеприпасы, она будет их использовать, а "россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец".

Помимо этого, Буданов добавил, что ВСУ не потеряли ни одного HIMARS.

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