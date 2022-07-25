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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов о поставках HIMARS Украине: Россияне знают, что им конец

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Буданов подчеркнул, что ВСУ не потеряли ни одного HIMARS
Буданов подчеркнул, что ВСУ не потеряли ни одного HIMARS
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Предоставление Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS меняет ситуацию на поле боя и существенно помогает ВСУ уничтожать российских оккупантов. Об этом в опубликованном 24 июля комментарии The Washington Post заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, самой дальнобойной системой, которая находится на вооружении Украины, является советская "Точка-У". Такие системы способны поражать цели на расстоянии около 120 км. В то же время Буданов отметил, что "их осталось очень мало", поэтому теперь ВСУ делают ставку на HIMARS.

Начальник ГУР подчеркнул, что если Украина получит дальнобойные боеприпасы, она будет их использовать, а "россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец".

Помимо этого, Буданов добавил, что ВСУ не потеряли ни одного HIMARS.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказывал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. Но советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 22 июля, что президент США не готов передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), чтобы "мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к третьей мировой войне".

По словам Резникова, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать российских оккупантов.

Глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Адам Смит сказал, что США предоставят Украине столько этих систем, сколько смогут. "50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – отметил Смит.

25 июля Резников заявил, что Вооруженные силы Украины из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, РСЗО, Точка-У, ВСУ, война России против Украины, Кирилл Буданов, HIMARS
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