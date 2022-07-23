ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Так много, как сможем". Конгрессмен США ответил, сколько РСЗО HIMARS может получить Украина

Смит (справа) 23 июля в Киеве встретился с Зеленским
Смит (справа) 23 июля в Киеве встретился с Зеленским
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты предоставят Украине в виде военной помощи столько реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сколько смогут.

Об этом 23 июля в комментарии "Радіо Свобода" сказал глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Адам Смит.  

Министр обороны Алексей Резников заявил 19 июля, что Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать российских оккупантов.

"Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25–30 ракетных установок залпового огня. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других [стран]. Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – отметил Смит.

Он возглавил делегацию Палаты представителей Конгресса США, которая с визитом прибыла в Украину 23 июля. В Киеве американские конгрессмены встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. Но советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 22 июля, что президент США не готов передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), чтобы "мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к Третьей мировой войне".

Теги: США, Украина, оружие, Конгресс США, военная помощь, боеприпасы, РСЗО, комитет, война России против Украины, ракеты, визит, Палата представителей, конгрессмены, HIMARS, MLRS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
  "Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Plus size модель Грэм показала яркий пляжный образ. Фото
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (463663)
2
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (342839)
3
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (111907)
4
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (88236)
5
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (39973)
6
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (39284)
7
Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз (23878)
8
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам (22730)
 
 
 
 