"Так много, как сможем". Конгрессмен США ответил, сколько РСЗО HIMARS может получить Украина

Об этом 23 июля в комментарии "Радіо Свобода" сказал глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Адам Смит.
Министр обороны Алексей Резников заявил 19 июля, что Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать российских оккупантов.
"Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25–30 ракетных установок залпового огня. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других [стран]. Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – отметил Смит.
Он возглавил делегацию Палаты представителей Конгресса США, которая с визитом прибыла в Украину 23 июля. В Киеве американские конгрессмены встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.
8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. Но советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 22 июля, что президент США не готов передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), чтобы "мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к Третьей мировой войне".