"Так много, как сможем". Конгрессмен США ответил, сколько РСЗО HIMARS может получить Украина

Об этом 23 июля в комментарии "Радіо Свобода" сказал глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Адам Смит.

Министр обороны Алексей Резников заявил 19 июля, что Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать российских оккупантов.

"Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25–30 ракетных установок залпового огня. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других [стран]. Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – отметил Смит.

Он возглавил делегацию Палаты представителей Конгресса США, которая с визитом прибыла в Украину 23 июля. В Киеве американские конгрессмены встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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