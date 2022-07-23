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Зеленский призвал США принять участие в послевоенном восстановлении Украины

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Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей США во главе с Адамом Смитом
Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей США во главе с Адамом Смитом
Фото: .president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля в Киеве провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Адамом Смитом.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.

Отмечается, что в ходе встречи Зеленский рассказал о работе по послевоенному восстановлению Украины.

Ее первым этапом является реализация плана быстрого восстановления разрушенной жилищной, образовательной, медицинской инфраструктуры (Fast Recovery plan).

"Обращаемся к нашим партнерам, в том числе к Соединенным Штатам, с предложением уже сейчас принять активное участие в выполнении этого амбициозного, но крайне важного проекта", – призвал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Теги: Россия, США, Украина, Конгресс США, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, разрушения, Палата представителей, инфраструктура, встреча, восстановление
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