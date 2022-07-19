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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Еврокомиссии предложили альтернативу конфискации российских активов для восстановления Украины

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По оценке Мининфраструктуры на 19 апреля, в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры
По оценке Мининфраструктуры на 19 апреля, в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры
Фото: Ганна Замазєєва / Миколаївська обласна рада / Telegram

Комиссар Европейской комиссии по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс предлагает удерживать замороженные российские активы как гарантию участия России в послевоенном восстановлении Украины. Об этом он сказал в интервью Reuters, опубликованном 18 июля.

Рейндерс отметил, что сейчас ЕС рассматривает возможность конфискации попавшего под санкции российского имущества без вынесения судебного приговора. Однако, по его словам, "это связано с большим количеством правовых проблем, и мы еще не уверены в этом".

Еврокомиссар подчеркнул, что для того, чтобы конфискация была корректной с точки зрения права, нужно доказать прямую причастность имущества к уголовному преступлению – например, к коррупции.

По мнению Рейндерса, учитывая эти обстоятельства, вместо конфискации российских активов их можно длительное время держать замороженными, пока Россия не согласится заплатить за восстановление Украины.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Теги: Россия, Украина, санкции, Еврокомиссия, Дидье Рейндерс, война России против Украины, инфраструктура, конфискация, ЕС
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