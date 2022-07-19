В Еврокомиссии предложили альтернативу конфискации российских активов для восстановления Украины

Рейндерс отметил, что сейчас ЕС рассматривает возможность конфискации попавшего под санкции российского имущества без вынесения судебного приговора. Однако, по его словам, "это связано с большим количеством правовых проблем, и мы еще не уверены в этом".
Еврокомиссар подчеркнул, что для того, чтобы конфискация была корректной с точки зрения права, нужно доказать прямую причастность имущества к уголовному преступлению – например, к коррупции.
По мнению Рейндерса, учитывая эти обстоятельства, вместо конфискации российских активов их можно длительное время держать замороженными, пока Россия не согласится заплатить за восстановление Украины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан 10 лет). Общее количество проектов – 850.