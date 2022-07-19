В Еврокомиссии предложили альтернативу конфискации российских активов для восстановления Украины

По оценке Мининфраструктуры на 19 апреля, в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры Фото: Ганна Замазєєва / Миколаївська обласна рада / Telegram

Рейндерс отметил, что сейчас ЕС рассматривает возможность конфискации попавшего под санкции российского имущества без вынесения судебного приговора. Однако, по его словам, "это связано с большим количеством правовых проблем, и мы еще не уверены в этом".

Еврокомиссар подчеркнул, что для того, чтобы конфискация была корректной с точки зрения права, нужно доказать прямую причастность имущества к уголовному преступлению – например, к коррупции.

По мнению Рейндерса, учитывая эти обстоятельства, вместо конфискации российских активов их можно длительное время держать замороженными, пока Россия не согласится заплатить за восстановление Украины.