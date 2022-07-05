В Украине арестовали активы россиян и белорусов на 33 млрд грн – Венедиктова

"Хочу представить предварительный отчет о проделанной работе. По состоянию на данную минуту ориентировочная стоимость уже оцененных активов, арестованных в рамках уголовных производств силами органов правопорядка Украины, составляет не менее 33 млрд грн", – написала она.
В частности, правоохранителям удалось арестовать:
Кроме того, суд передал АРМА 26 облгазов, связанных с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, для осуществления мер по управлению ими.
"Расследуется факт выявленных нарушений при предоставлении государственного имущества – газораспределительных систем в их эксплуатацию, что привело к недополучению бюджетом поступлений на сумму свыше 1,5 млрд грн", – добавила генпрокурор.
Также арестованы 413 объектов в уголовном производстве, касающемся "Инвестиционной компании "Спорт-Тур". По словам Венедиктовой, с помощью этой компании супруги Медведчуки вывели из государственной собственности земельные участки для строительства коттеджа. Среди арестованного: 122 га земли, самолет и вертолет, два электрокара, два квадроцикла, два имущественных комплекса, одно нежилое помещение, три квартиры, один жилой дом, 302 картины, 91 единица драгоценностей.
Еще устанавливается точная стоимость арестованных корпоративных прав предприятий, 13 самолетов, вертолета, 10 судов, почти 19 тыс. железнодорожных вагонов, 26 облгазов, более 200 автозаправочных комплексов, 11 нефтебаз, сотни единиц транспортных средств и земельных участков и зданий, других активов.