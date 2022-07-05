В Украине арестовали активы россиян и белорусов на 33 млрд грн – Венедиктова

Под арестом находятся активы ряда российских и белорусских бизнесменов и госпредприятий Фото: depositphotos.com

"Хочу представить предварительный отчет о проделанной работе. По состоянию на данную минуту ориентировочная стоимость уже оцененных активов, арестованных в рамках уголовных производств силами органов правопорядка Украины, составляет не менее 33 млрд грн", – написала она.

В частности, правоохранителям удалось арестовать:

469 млн грн и 12 млрд грн в виде ценных бумаг компаний из орбиты российского бизнесмена Михаила Фридмана;

"Демуринский горно-обогатительный комбинат" российского бизнесмена Михаила Шелкова;

"ВСМПО Титан Украины", которое является "дочкой" российской корпорации "ВСМПО-Ависма";

"Николаевский глиноземный завод" российского бизнесмена Олега Дерипаски;

"Аэрок" российского бизнесмена Андрея Молчанова;

"Кировоградское рудоуправление" российских бизнесменов Сергея Кабаргина и Людмилы Соловьевой;

девять украинских предприятий, принадлежащих российским холдингам "Ростех", "Татнефть", "Русал", "Группа ГМС", и 70 объектов их недвижимости;

товары "Август Украина", импортировавшего из Беларуси средства защиты растений.

Кроме того, суд передал АРМА 26 облгазов, связанных с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, для осуществления мер по управлению ими.

"Расследуется факт выявленных нарушений при предоставлении государственного имущества – газораспределительных систем в их эксплуатацию, что привело к недополучению бюджетом поступлений на сумму свыше 1,5 млрд грн", – добавила генпрокурор.

Также арестованы 413 объектов в уголовном производстве, касающемся "Инвестиционной компании "Спорт-Тур". По словам Венедиктовой, с помощью этой компании супруги Медведчуки вывели из государственной собственности земельные участки для строительства коттеджа. Среди арестованного: 122 га земли, самолет и вертолет, два электрокара, два квадроцикла, два имущественных комплекса, одно нежилое помещение, три квартиры, один жилой дом, 302 картины, 91 единица драгоценностей.

Еще устанавливается точная стоимость арестованных корпоративных прав предприятий, 13 самолетов, вертолета, 10 судов, почти 19 тыс. железнодорожных вагонов, 26 облгазов, более 200 автозаправочных комплексов, 11 нефтебаз, сотни единиц транспортных средств и земельных участков и зданий, других активов.