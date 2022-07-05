ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине арестовали активы россиян и белорусов на 33 млрд грн – Венедиктова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Под арестом находятся активы ряда российских и белорусских бизнесменов и госпредприятий
Под арестом находятся активы ряда российских и белорусских бизнесменов и госпредприятий
Фото: depositphotos.com

В рамках расследования уголовных производств в Украине арестованы активы россиян и белорусов на 33 млрд грн. Об этом сообщила на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Хочу представить предварительный отчет о проделанной работе. По состоянию на данную минуту ориентировочная стоимость уже оцененных активов, арестованных в рамках уголовных производств силами органов правопорядка Украины, составляет не менее 33 млрд грн", – написала она.

В частности, правоохранителям удалось арестовать:

  • 469 млн грн и 12 млрд грн в виде ценных бумаг компаний из орбиты российского бизнесмена Михаила Фридмана;
  • "Демуринский горно-обогатительный комбинат" российского бизнесмена Михаила Шелкова;
  • "ВСМПО Титан Украины", которое является "дочкой" российской корпорации "ВСМПО-Ависма";
  • "Николаевский глиноземный завод" российского бизнесмена Олега Дерипаски;
  • "Аэрок" российского бизнесмена Андрея Молчанова;
  • "Кировоградское рудоуправление" российских бизнесменов Сергея Кабаргина и Людмилы Соловьевой;
  • девять украинских предприятий, принадлежащих российским холдингам "Ростех", "Татнефть", "Русал", "Группа ГМС", и 70 объектов их недвижимости;
  • товары "Август Украина", импортировавшего из Беларуси средства защиты растений.

Кроме того, суд передал АРМА 26 облгазов, связанных с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, для осуществления мер по управлению ими.

"Расследуется факт выявленных нарушений при предоставлении государственного имущества – газораспределительных систем в их эксплуатацию, что привело к недополучению бюджетом поступлений на сумму свыше 1,5 млрд грн", – добавила генпрокурор.

Также арестованы 413 объектов в уголовном производстве, касающемся "Инвестиционной компании "Спорт-Тур". По словам Венедиктовой, с помощью этой компании супруги Медведчуки вывели из государственной собственности земельные участки для строительства коттеджа. Среди арестованного: 122 га земли, самолет и вертолет, два электрокара, два квадроцикла, два имущественных комплекса, одно нежилое помещение, три квартиры, один жилой дом, 302 картины, 91 единица драгоценностей.

Еще устанавливается точная стоимость арестованных корпоративных прав предприятий, 13 самолетов, вертолета, 10 судов, почти 19 тыс. железнодорожных вагонов, 26 облгазов, более 200 автозаправочных комплексов, 11 нефтебаз, сотни единиц транспортных средств и земельных участков и зданий, других активов.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/pfbid022HM2EKDCNz2ChqBjBjbsJViPm2nXj2FhhT4i25qCMpdCvkqrYkMNV4f9iSBPMRohl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, арест, Михаил Фридман, Олег Дерипаска, имущество, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Михаил Шелков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер G
Дмитрий ГОРДОН
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни G
Дмитрий ГОРДОН
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров – Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото
Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото
  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде
  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
﻿"Это невыносимо, сердце в клочья". Роднянский показал снимки войны РФ против Украины, сделанные знаменитым фотографом
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
"Жалкое зрелище", "Ватница, показушница". В сети обсуждают видео 58-летней Лолиты, прикрывшейся простыней
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (50101)
2
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (43242)
3
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (31804)
4
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (29764)
5
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (28571)
6
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (27722)
7
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (25329)
8
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь (14573)
 
 
 
 