Суд арестовал активы и права на Николаевский глиноземный завод российского бизнесмена Дерипаски

Соответствующее постановление Перечинского райсуда Закарпатской области датировано 30 марта 2022 года, 31 мая его подтвердил Закарпатский апелляционный суд.
В то же время были арестованы деньги на счетах Николаевского глиноземного завода в "Ощадбанке", "Райффайзен Банке", "МР Банке".
Аресты наложены в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода.
Общая сумма финансовых и хозяйственных операций, вызывающих сомнения у следователей, составляет более 200 млн грн. В материалах правоохранителей утверждается, что имели место факты занижения налоговых обязательств, завышение суммы бюджетного возмещения НДС, завышение налогового кредита.
Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х.
В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Дерипаски ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году Николаевский глиноземный завод сообщил, что "Русал" продал НГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Дерипаска оставил контроль над заводом.
1 марта 2022 года алюминиевый гигант компания "Русал" Дерипаски заявила, что временно прекратила производство на Николаевском глиноземном заводе.