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ДЕНЬГИ

Суд арестовал активы и права на Николаевский глиноземный завод российского бизнесмена Дерипаски

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Дерипаска получил контроль над заводом в 2000-х
Дерипаска получил контроль над заводом в 2000-х
Фото: oleg.deripaska / Instagram

Перечинский райсуд Закарпатской области арестовал корпоративные права Николаевского глиноземного завода, входящего в группу "Русал" российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом 1 июля написало LIGA.net со ссылкой на данные судебного реестра.

Соответствующее постановление Перечинского райсуда Закарпатской области датировано 30 марта 2022 года, 31 мая его подтвердил Закарпатский апелляционный суд.

В то же время были арестованы деньги на счетах Николаевского глиноземного завода в "Ощадбанке", "Райффайзен Банке", "МР Банке".

Аресты наложены в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода. 

Общая сумма финансовых и хозяйственных операций, вызывающих сомнения у следователей, составляет более 200 млн грн. В материалах правоохранителей утверждается, что имели место факты занижения налоговых обязательств, завышение суммы бюджетного возмещения НДС, завышение налогового кредита.

Контекст:

Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х.

В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Дерипаски ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году Николаевский глиноземный завод сообщил, что "Русал" продал НГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Дерипаска оставил контроль над заводом.

1 марта 2022 года алюминиевый гигант компания "Русал" Дерипаски заявила, что временно прекратила производство на Николаевском глиноземном заводе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, арест, Олег Дерипаска, Николаевский глиноземный завод
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