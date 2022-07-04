Суд арестовал активы и права на Николаевский глиноземный завод российского бизнесмена Дерипаски

Дерипаска получил контроль над заводом в 2000-х Фото: oleg.deripaska / Instagram

Соответствующее постановление Перечинского райсуда Закарпатской области датировано 30 марта 2022 года, 31 мая его подтвердил Закарпатский апелляционный суд.

В то же время были арестованы деньги на счетах Николаевского глиноземного завода в "Ощадбанке", "Райффайзен Банке", "МР Банке".

Аресты наложены в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода.

Общая сумма финансовых и хозяйственных операций, вызывающих сомнения у следователей, составляет более 200 млн грн. В материалах правоохранителей утверждается, что имели место факты занижения налоговых обязательств, завышение суммы бюджетного возмещения НДС, завышение налогового кредита.