По инициативе СБУ арестованы активы российской компании более чем на 2 млрд грн

"Эта компания специализируется на изготовлении бытовой химии и с самого начала полномасштабного вторжения России пыталась вывести свои активы в интересах российских собственников. А именно – олигарха, который владеет косметической корпорацией в России и является членом политической партии "Единая Россия", – написала пресс-служба.

Руководство предприятия пыталось скрыть от национализации готовую продукцию и транспортировать ее в Одесскую область "грузовиками с символикой Красного Креста без соответствующих документов".

"Судом наложен арест на корпоративные права в размере 100% уставного капитала компании, готовой продукции и сырья. Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса", – отметили в пресс-службе.

Все выявленные активы предприятия будут переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

СБУ не раскрывает название предприятия, но издание LIGA.net, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что речь идет о компании "Винницапобутхим", которая производила продукцию российской компании "Невская косметика". Эту компанию контролирует российский бизнесмен Владимир Плесовских.