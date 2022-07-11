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По инициативе СБУ арестованы активы российской компании более чем на 2 млрд грн

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СБУ арестовала активы компании российского олигарха в Винницкой области
СБУ арестовала активы компании российского олигарха в Винницкой области
Фото: Служба безпеки України / Telegram

По ходатайству Службы безопасности Украины суд арестовал активы компании российского олигарха и члена партии "Единая Россия" в Винницкой области. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

"Эта компания специализируется на изготовлении бытовой химии и с самого начала полномасштабного вторжения России пыталась вывести свои активы в интересах российских собственников. А именно – олигарха, который владеет косметической корпорацией в России и является членом политической партии "Единая Россия", – написала пресс-служба.

Руководство предприятия пыталось скрыть от национализации готовую продукцию и транспортировать ее в Одесскую область "грузовиками с символикой Красного Креста без соответствующих документов".

"Судом наложен арест на корпоративные права в размере 100% уставного капитала компании, готовой продукции и сырья. Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса", – отметили в пресс-службе.

Все выявленные активы предприятия будут переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

СБУ не раскрывает название предприятия, но издание LIGA.net, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что речь идет о компании "Винницапобутхим", которая производила продукцию российской компании "Невская косметика". Эту компанию контролирует российский бизнесмен Владимир Плесовских.

Контекст:

Украинские суды в рамках разных уголовных производств уже арестовали российские активы на сумму не менее 33 млрд грн, сообщала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Теги: Россия, СБУ, Украина, арест, агрессия, вторжение, война России против Украины, активы, АРМА, Служба безопасности Украины
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