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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кубраков: Говорить о масштабном восстановлении и строительстве объектов, разрушенных во время войны, пока не приходится

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Кубраков: Мы еще не понимаем реальную степень разрушений на прифронтовых территориях или временно неконтролируемых
Кубраков: Мы еще не понимаем реальную степень разрушений на прифронтовых территориях или временно неконтролируемых
Фото: ДСНС України / Telegram

90% объектов, разрушенных в Украине во время войны против России, можно отстроить за два года, однако сейчас об их восстановлении речь не идет. Об этом в опубликованном 13 июля интервью "РБК-Украина" заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"У меня есть ощущение, что все равно большинство проектов можно выполнить до двух лет. Есть организационные возможности, возможности нашей отрасли и международных партнеров. Без партнеров это точно не будет происходить, они все тоже к этому готовятся. Большинство несложных объектов, а таких где-то 90% будет, можно сделать за срок до двух лет", – сказал министр.

По его словам, предварительно ущерб от войны оценивается в $95 млрд, однако это еще не окончательная сумма.

"Мы еще не понимаем реальную степень разрушений на прифронтовых территориях или временно неконтролируемых. И основная часть разрушений – это все-таки жилье, многоквартирные и частные дома. Кроме того, это и социальные объекты, больницы, госпитали и так далее. На транспортную инфраструктуру приходится, наверное, 30% от общего объема ущерба, который мы уже имеем… Говорить о каком-то масштабном восстановлении и строительстве пока не приходится. Мне кажется, сейчас вопрос больше в том, как нам всем прожить этот период войны с минимальными потерями для экономики и людей", – подчеркнул Кубраков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (в течение 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Теги: Россия, Украина, экономика, Министерство инфраструктуры, строительство, война России против Украины, ущерб, разрушения, инфраструктура, Александр Кубраков
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