Зеленский отреагировал на обстрел порта Одессы: Что бы ни обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять

Главу государства цитирует пресс-центр Офиса президента.
"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", – сказал Зеленский.
Именно поэтому Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война, добавил президент.
Как отмечается на сайте президента Украины, Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Адамом Смитом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что в порту был пожар.
В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.
В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта.