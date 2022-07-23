Зеленский отреагировал на обстрел порта Одессы: Что бы ни обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять

Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Главу государства цитирует пресс-центр Офиса президента.

"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", – сказал Зеленский.

Именно поэтому Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война, добавил президент.

Как отмечается на сайте президента Украины, Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Адамом Смитом.

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