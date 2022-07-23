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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский отреагировал на обстрел порта Одессы: Что бы ни обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять

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Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война, отметил Зеленский
Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США 23 июля отреагировал на ракетный удар российских оккупантов по одесскому порту менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей об экспорте украинского зерна.

Главу государства цитирует пресс-центр Офиса президента.

"Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", – сказал Зеленский.

Именно поэтому Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война, добавил президент.

Как отмечается на сайте президента Украины, Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Адамом Смитом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что в порту был пожар.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта.

Теги: Россия, США, Украина, Одесса, Турция, Конгресс США, экспорт, Стамбул, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Одесский морской торговый порт, президент, Палата представителей, встреча, соглашение, российские оккупанты, зерно
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