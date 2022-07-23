Россияне нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту

По информации командования, две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что в порту пожар.

"Вот вам и зерновой коридор. Эти у...бки одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты", – отметил он.

Нардеп заявил также, что "в небе над Одессой идет воздушный бой". Вероятно, он имел в виду, что украинские самолеты поднялись в воздух для перехвата российских ракет.

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