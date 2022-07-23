Россияне нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту

По информации командования, две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что в порту пожар.
"Вот вам и зерновой коридор. Эти у...бки одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты", – отметил он.
Нардеп заявил также, что "в небе над Одессой идет воздушный бой". Вероятно, он имел в виду, что украинские самолеты поднялись в воздух для перехвата российских ракет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений об экспорте украинского зерна. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Один документ Турция и ООН подписали с Украиной, другой – с Россией.
Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.