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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту

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Часть ракет сбила ПВО, другим удалось поразить порт
Часть ракет сбила ПВО, другим удалось поразить порт
Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Российские оккупанты 23 июля атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на оперативное командование ВСУ "Юг".

По информации командования, две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что в порту пожар. 

"Вот вам и зерновой коридор. Эти у...бки одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты", – отметил он. 

Нардеп заявил также, что "в небе над Одессой идет воздушный бой". Вероятно, он имел в виду, что украинские самолеты поднялись в воздух для перехвата российских ракет. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений об экспорте украинского зерна. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Один документ Турция и ООН подписали с Украиной, другой – с Россией. 

Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

Теги: Одесса, Алексей Гончаренко, ПВО, война России против Украины, ракеты, Одесский морской торговый порт, морские порты Украины, российские оккупанты
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