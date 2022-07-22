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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Соглашение о разблокировке морского экспорта зерна из Украины объявлено подписанным

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Объемы поставок должны вернуться к довоенному уровню Эрдоган
Объемы поставок должны вернуться к довоенному уровню – Эрдоган
Фото: ЕРА

22 июля в Стамбуле достигнута договоренность о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Итоговый документ подписали президент Турции Реджеп Эрдоган, глава ООН Антониу Гутерриш, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар, трансляцию вел Sky news.

Эрдоган заявил, что сделка поможет "миллиардам людей, страдающих от голода в результате блокады, и снизит продовольственную инфляцию". 

По его словам, соглашение будет введено в действие в течение следующих нескольких недель и должно вернуть объемы экспорта украинского продовольствия через морские порты к довоенному уровню.

Гутерриш также выразил надежду, что достигнутые договоренности принесут пользу жителям стран, находящихся на грани банкротства, и наиболее уязвимым категориям населения. Он объявил о создании совместного координационного центра для мониторинга реализации так называемой "Черноморской инициативы". 

"Обеспечение мировой безопасности поставками сельского хозяйства и прочего очень важно во многих аспектах. Мы создали интенсивный и аргументированный процесс с украинскими и российскими властями и властью ООН для отгрузки зерна из Украины. Мы контактируем с украинскими и российскими партнерами, чтобы контролировать весь процесс", – сказал генсек ООН.

Ранее сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter сообщил, что Украина не намерена подписывать никаких документов с Россией.

"Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", – написал он.

По его словам, соглашение не предусматривает присутствия российских представителей в украинских портах и сопровождения судов с зерном военными РФ.

"В случае провокаций – немедленный военный ответ", – подчеркнул он.

Советник главы ОП подтвердил, что суда, которые будут направляться в Украину, подлежат осмотру. Как сообщало накануне Reuters, на этом настаивает Россия, ожидая попыток доставки оружия этим путем.

Подоляк утверждает, что проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких территориальных водах "в случае возникновения такой потребности".

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал зеркальный документ с главой ООН, а также президентом и главой минобороны Турции, сообщает РБК. По его словам, подписанный меморандум предполагает "подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки". Другие участники переговоров не упоминали о том, что это оговорено в соглашении.

Контекст:

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

"Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", – написал 21 июля в Facebook спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, экспорт, Стамбул, блокада, война России против Украины, Антониу Гутерриш, Хулуси Акар, морские порты Украины, Александр Кубраков, зерно
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