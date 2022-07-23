Оккупанты выпустили 13 ракет по Кировоградской области, есть раненые и погибшие – глава ОВА

"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (восемь ракет "Калибр" морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Есть попадания в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзалізниці". Есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.
Часть одного из микрорайонов Кропивницкого осталась без электричества.
Райкович призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 мая оккупанты обстреляли территорию Долинской территориальной общины в Кировоградской области, были погибшие и раненые. Сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры.
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