Украина готова возобновить экспорт продовольствия из морских портов через несколько дней – глава Мининфраструктуры

Об этом 22 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил представитель делегации Украины на переговорах, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы через несколько дней уже готовы технически начать экспорт с наших портов на Черном море. Это важно, потому что той урожай, который мы уже начали собирать, его через месяц не будет где хранить", – сказал глава Мининфраструктуры.

По его мнению, документ в Турции был подписан на условиях Украины.

"Потому что наша акватория полностью контролируется нами. Никакой "зради"... Никто ничего не сдает… все делали с позиции силы после освобождения нашего острова Змеиный", – отметил Кубраков.

По словам министра, риск вхождения военных кораблей оккупантов в порты Украины по открытым после разминирования "зеленым коридорам" отсутствует.

Кубраков добавил, что в морской акватории Украины никто ничего не будет проверять.

"Относительно осмотра в районе Босфора… Создана совместная группа, в нее будут входить представители ООН, Украины, Турции и РФ. Мы заинтересованы, чтобы ни одно судно с неожиданным грузом не прибыло в наши порты также. Поэтому мы также будем осматривать. Но это избирательный осмотр. Главное, что ни в украинских портах, ни в украинских территориальных водах, ни даже вблизи их никого не будет", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.