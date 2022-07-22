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Украина готова возобновить экспорт продовольствия из морских портов через несколько дней – глава Мининфраструктуры

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Соглашение о безопасной транспортировке зерна от имени Украины подписал Кубраков (слева)
Соглашение о безопасной транспортировке зерна от имени Украины подписал Кубраков (слева)
Фото: EPA

Украина готова в ближайшее время начать экспортировать зерно из морских портов Черноморск, Одесса и Пивденный после подписания соглашения в Стамбуле о безопасной транспортировке через Черное море.

Об этом 22 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил представитель делегации Украины на переговорах, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы через несколько дней уже готовы технически начать экспорт с наших портов на Черном море. Это важно, потому что той урожай, который мы уже начали собирать, его через месяц не будет где хранить", – сказал глава Мининфраструктуры.

По его мнению, документ в Турции был подписан на условиях Украины.

"Потому что наша акватория полностью контролируется нами. Никакой "зради"... Никто ничего не сдает… все делали с позиции силы после освобождения нашего острова Змеиный", – отметил Кубраков.

По словам министра, риск вхождения военных кораблей оккупантов в порты Украины по открытым после разминирования "зеленым коридорам" отсутствует.

Кубраков добавил, что в морской акватории Украины никто ничего не будет проверять.

"Относительно осмотра в районе Босфора… Создана совместная группа, в нее будут входить представители ООН, Украины, Турции и РФ. Мы заинтересованы, чтобы ни одно судно с неожиданным грузом не прибыло в наши порты также. Поэтому мы также будем осматривать. Но это избирательный осмотр. Главное, что ни в украинских портах, ни в украинских территориальных водах, ни даже вблизи их никого не будет", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

22 июля в Стамбуле была достигнута договоренность о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Итоговый документ подписали президент Турции Реджеп Эрдоган, глава ООН Антониу Гутерриш, Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар. По словам Эрдогана, соглашение должно вернуть объемы экспорта украинского продовольствия через морские порты к довоенному уровню.

Эрдоган также заявил, что морские грузоперевозки в Черном море возобновятся в ближайшие дни. Подписанное соглашение сыграет важную роль в предотвращении голода, а также возможного дополнительного роста цен из-за потери урожая через жару и засухи в мире, отметил президент Турции.

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