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Разблокирование украинских морпортов ежемесячно будет приносить Украине до $1 млрд – Мининфраструктуры

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Разблокирование украинских морпортов ежемесячно будет приносить Украине до $1 млрд – Мининфраструктуры / ГОРДОН

Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Подписанное 22 июля в Турции соглашение о разблокировании украинских морских портов в Черном море даст возможность Украине зарабатывать почти $1 млрд валютной выручки в месяц. Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил в Telegrаm.

"В Стамбуле подписаны договоренности о разблокировании трех украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный для вывоза зерна и продуктов питания. Это возможность для аграриев вывезти урожай этого года и иметь средства для подготовки к следующей посевной. Кроме того, это почти $1 млрд валютной выручки ежемесячно, которые пойдут на поддержку экономики и Вооруженных сил Украины", – написал он.

Замминистра инфраструктуры подчеркнул, что "это не акт доброй воли россиян, это вынужденная уступка оккупантов, которые не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода".

Найем объяснил, что подписанный документ будет полностью обнародован и он не содержит "бумажек на колене"; "ни одной подписи украинской стороны рядом с подписью оккупантов не стоит"; а разблокировка портов не предусматривает ослабления антироссийских санкций.

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Контекст:

22 июля в Турции в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша состоялось подписание соглашений об экспорте украинского зерна.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перед этим подчеркивал, что Украина подписывает соглашения с ООН и Турцией, а не напрямую с РФ. Россия также подписывает документы с ООН и Анкарой. Он отметил, что соглашение не предусматривает никакого сопровождения судов с зерном российскими кораблями и присутствия российских представителей в украинских портах. По его словам, все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких территориальных водах "в случае возникновения такой потребности".

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с возможностью продления этого срока. Стороны договорились о следующем: максимальные гарантии безопасности для всех судов, участвующих в этой инициативе; создание под эгидой ООН в Стамбуле совместного координационного центра (СКЦ), включающего в себя представителей всех сторон; создание и работа на судах, участвующих в инициативе, инспекционных групп из представителей сторон, которые будут осматривать суда в портах, определенных Турцией, при входе/выходе в/из Турецкого пролива для проверки отсутствия на борту несанкционированных грузов и персонала.

Если потребуется разминирование подходов к портам, должен быть привлечен тральщик третьей страны. Торговые суда должны быть предварительно зарегистрированы в СКЦ и будут находиться под техническим контролем на время их прохода по морскому гуманитарному коридору, согласованному всеми сторонами. "Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ, без разрешения СКЦ и исключительно после консультации со всеми сторонами", – подчеркивается в документе.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, Мустафа Найем, война, экономика, военные, экспорт, урожай, Стамбул, война России против Украины, Черноморск, Мининфраструктуры, Антониу Гутерриш, инфраструктура, судоходство, соглашение, море, зерно
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