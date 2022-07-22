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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС приветствует подписание в Турции соглашения об экспорте украинского зерна – Боррель

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Боррель подчеркнул, что неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины имеет "разрушительные глобальные последствия"
Боррель подчеркнул, что неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины имеет "разрушительные глобальные последствия"
Фото: EPA

Евросоюз приветствует подписание соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна морскими путями, которое было подписано в Турции 22 июля. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщила Европейская служба внешних связей.

"Европейский союз приветствует соглашения, подписанные сегодня в Стамбуле между Украиной, Россией, Турцией и Организацией Объединенных Наций, чтобы разблокировать Черное море для украинского экспорта зерна. Это важный шаг вперед в усилиях по преодолению глобального отсутствия продовольственной безопасности, вызванного агрессией России против Украины. Его успех будет зависеть от быстрой и добросовестной реализации сегодняшнего соглашения", – заявил он.

Боррель подчеркнул, что неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины имеет "разрушительные глобальные последствия".

"Россия преднамеренно уничтожает сельскохозяйственную и транспортную инфраструктуру и оборудование Украины, вызывая нехватку топлива и создавая проблемы во всемирной цепочке поставок продовольствия путем блокировки украинских портов и разграбления украинского зерна. Россия фактически поставила под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей во всем мире. Нынешнее соглашение дает возможность изменить этот негативный курс", – сказал глава европейской дипломатии.

Он заявил, что ЕС поддерживает усилия координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса и заместителя генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспан под руководством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поиску способов разблокировать украинский сельскохозяйственный экспорт. Также в ЕС "отдают должное" Турции за ее роль в посредничестве в этом соглашении и в поддержке его реализации.

"ЕС по-прежнему стремится помочь Украине вывести как можно больше своего зерна на мировые рынки как можно быстрее. План солидарности ЕС только в июне способствовал экспорту 2,5 млн тонн. Мы также тесно сотрудничаем с такими партнерами, как ООН и G7, для содействия многостороннему реагированию на более широкие аспекты глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте мы мобилизуем более €7,7 млрд до 2024 года. В соответствии с Уставом ООН ЕС будет продолжать работать с генеральным секретарем ООН и поддерживать его в устранении последствий этой войны, преднамеренно развязанной российским руководством", – говорится в заявлении.

Контекст:

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений об экспорте украинского зерна. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перед этим подчеркивал, что Украина подписывает соглашения с ООН и Турцией, а не напрямую с РФ. Россия также подписывает документы с ООН и Анкарой. Он отметил, что соглашение не предусматривает никакого сопровождения судов с зерном российскими кораблями и присутствия российских представителей в украинских портах. По его словам, все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких территориальных водах "в случае возникновения такой потребности".

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что соглашение касается безопасного судоходство для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с возможностью продления этого срока. Стороны договарились о следующем: максимальные гарантии безопасности для всех судов, участвующих в этой инициативе; создание под эгидой ООН в Стамбуле совместного координационного центра (СКЦ), включающего в себя представителей всех сторон; Создание и работа на судах, участвующих в инициативе, инспекционных групп из представителей сторон, которые будут осматривать суда в портах, определенных Турцией, при входе/выходе в/из Турецкого пролива для проверки отсутствия на бору несанкционированных грузов и персонала.

Если потребуется разминирование подходов к портам, должен быть привлечен тральщик третьей страны. Торговые суда должны быть предварительно зарегистрированы в СКЦ и будут находиться под техническим контролем на время их прохода по морскому гуманитарному коридору, согласованному всеми сторонами. "Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ, без разрешения СКЦ и исключительно после консультации со всеми сторонами", – подчеркивается в документе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, зерно
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