ЕС приветствует подписание в Турции соглашения об экспорте украинского зерна – Боррель

"Европейский союз приветствует соглашения, подписанные сегодня в Стамбуле между Украиной, Россией, Турцией и Организацией Объединенных Наций, чтобы разблокировать Черное море для украинского экспорта зерна. Это важный шаг вперед в усилиях по преодолению глобального отсутствия продовольственной безопасности, вызванного агрессией России против Украины. Его успех будет зависеть от быстрой и добросовестной реализации сегодняшнего соглашения", – заявил он.

Боррель подчеркнул, что неспровоцированная и неоправданная военная агрессия России против Украины имеет "разрушительные глобальные последствия".

"Россия преднамеренно уничтожает сельскохозяйственную и транспортную инфраструктуру и оборудование Украины, вызывая нехватку топлива и создавая проблемы во всемирной цепочке поставок продовольствия путем блокировки украинских портов и разграбления украинского зерна. Россия фактически поставила под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей во всем мире. Нынешнее соглашение дает возможность изменить этот негативный курс", – сказал глава европейской дипломатии.

Он заявил, что ЕС поддерживает усилия координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса и заместителя генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспан под руководством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поиску способов разблокировать украинский сельскохозяйственный экспорт. Также в ЕС "отдают должное" Турции за ее роль в посредничестве в этом соглашении и в поддержке его реализации.

"ЕС по-прежнему стремится помочь Украине вывести как можно больше своего зерна на мировые рынки как можно быстрее. План солидарности ЕС только в июне способствовал экспорту 2,5 млн тонн. Мы также тесно сотрудничаем с такими партнерами, как ООН и G7, для содействия многостороннему реагированию на более широкие аспекты глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте мы мобилизуем более €7,7 млрд до 2024 года. В соответствии с Уставом ООН ЕС будет продолжать работать с генеральным секретарем ООН и поддерживать его в устранении последствий этой войны, преднамеренно развязанной российским руководством", – говорится в заявлении.