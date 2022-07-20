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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные разминировали Змеиный и эвакуировали с острова кота, несколько месяцев прожившего в оккупации

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Змеиный освободили от российских оккупантов в конце июля
Змеиный освободили от российских оккупантов в конце июля
Фото: БРАТЧУК / Telegram

Украинские военные на острове Змеиный провели работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений. Также выполнены инженерные работы по разминированию, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В частности, на острове обнаружили и изъяли образцы вооружения и техники российских военных: системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.

Также на острове установлен украинский флаг вместо российского "триколора".

Кроме этого, на острове нашли и эвакуировали на подконтрольную территорию украинского кота, который прожил несколько месяцев в оккупации.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом, и показали, как он теперь выглядит.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Черное море, война России против Украины, разминирование, ГУР Минобороны Украины, остров Змеиный
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