Оккупанты время от времени бомбят Змеиный, но уничтожают там только свою оставшуюся технику – ОК "Юг"

"Враг продолжает искать возможности доказать, что у него еще есть какие-то силы, чтобы убедить нас в своей мощи. И что он может еще сделать, кроме как время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный, поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они им владеют и как-то его контролируют. Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока они бьют по технике, которую оставили сами... Наверное, есть еще какие следы заметать", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом, и показали, как он теперь выглядит.