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Движение судов с продовольствием по Черному морю возобновится в ближайшие дни – Эрдоган

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Подписанное в Стамбуле соглашение сыграет важную роль в предотвращении голода в мире, отметил Эрдоган
Подписанное в Стамбуле соглашение сыграет важную роль в предотвращении голода в мире, отметил Эрдоган
Фото: EPA

В ближайшие дни в Черном море возобновятся морские грузоперевозки, это окажет позитивное воздействие на продовольственную безопасность во многих странах.

Об этом 22 июля в ходе церемонии подписания соглашения о разблокировании экспорта зерна из морских портов Украины сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Мероприятие в YouTube транслировало турецкое госагентство Anadolu.

"Достигнута договоренность по всем процессам от выхода судов до их безопасного прохода и прибытия в порт назначения. Выполнение и контроль за этим чрезвычайно важным планом будет осуществляться в Стамбуле… совместным координационным центром, – сказал глава турецкого государства. – Поддержка международного сообщества, несомненно, имеет большое значение для успешного осуществления этого плана".

По словам Эрдогана, подписанное соглашение сыграет важную роль в предотвращении голода, а также возможного дополнительного роста цен из-за потери урожая через жару и засухи в мире.

Президент Турции выразил надежду, что этот "совместный шаг" в Стамбуле с участием России и Украины станет новым поворотным моментом, который "возродит надежды на мир за столом переговоров".

"Мы с самого начала говорили, что в этой войне не будет победителя, что не только стороны, но и весь мир понесут потери", – отметил Эрдоган.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

22 июля в Стамбуле была достигнута договоренность о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Итоговый документ подписали Эрдоган, глава ООН Антониу Гутерриш, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар. По словам Эрдогана, соглашение будет введено в действие в течение следующих нескольких недель и должно вернуть объемы экспорта украинского продовольствия через морские порты к довоенному уровню.

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