Движение судов с продовольствием по Черному морю возобновится в ближайшие дни – Эрдоган

Подписанное в Стамбуле соглашение сыграет важную роль в предотвращении голода в мире, отметил Эрдоган Фото: EPA

Об этом 22 июля в ходе церемонии подписания соглашения о разблокировании экспорта зерна из морских портов Украины сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Мероприятие в YouTube транслировало турецкое госагентство Anadolu.

"Достигнута договоренность по всем процессам от выхода судов до их безопасного прохода и прибытия в порт назначения. Выполнение и контроль за этим чрезвычайно важным планом будет осуществляться в Стамбуле… совместным координационным центром, – сказал глава турецкого государства. – Поддержка международного сообщества, несомненно, имеет большое значение для успешного осуществления этого плана".

По словам Эрдогана, подписанное соглашение сыграет важную роль в предотвращении голода, а также возможного дополнительного роста цен из-за потери урожая через жару и засухи в мире.

Президент Турции выразил надежду, что этот "совместный шаг" в Стамбуле с участием России и Украины станет новым поворотным моментом, который "возродит надежды на мир за столом переговоров".

"Мы с самого начала говорили, что в этой войне не будет победителя, что не только стороны, но и весь мир понесут потери", – отметил Эрдоган.