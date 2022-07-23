Генсек ООН "безоговорочно" осудил российские удары по порту в Одессе

"Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня в украинском порту Одесса. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что в порту пожар.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта.