"Российская дипломатическая дихотомия". Ермак прокомментировал ракетный удар по одесскому порту

"Россияне обстреляли Одессу ракетами. Вчера был согласован украинский экспорт зерна по морю, а сегодня россияне бьют по одесскому порту. Это российская дипломатическая дихотомия", – написал он.

Ермак подчеркнул, что РФ систематически "создает продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали".

"Террор голодом продолжается. Мир должен действовать. Лучшие гарантии продовольственной безопасности – двойные: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины", – добавил глава ОП.

Росіяни систематично створюють продовольчу кризу, роблячи все, щоб люди страждали. Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 23, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)