"Российская дипломатическая дихотомия". Ермак прокомментировал ракетный удар по одесскому порту

"Россияне обстреляли Одессу ракетами. Вчера был согласован украинский экспорт зерна по морю, а сегодня россияне бьют по одесскому порту. Это российская дипломатическая дихотомия", – написал он.
Ермак подчеркнул, что РФ систематически "создает продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали".
"Террор голодом продолжается. Мир должен действовать. Лучшие гарантии продовольственной безопасности – двойные: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины", – добавил глава ОП.
Росіяни систематично створюють продовольчу кризу, роблячи все, щоб люди страждали. Терор голодом триває. Світ повинен діяти. Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 23, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины, по его оценке, зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Один документ Турция и ООН подписали с Украиной, другой – с Россией.
Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.
На следующий же день после подписания соглашений, 23 июля, российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования ВСУ "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.
В МИД Украины заявили, что РФ ракетным ударом по порту Одессы подвергла сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в Стамбуле.