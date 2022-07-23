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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российская дипломатическая дихотомия". Ермак прокомментировал ракетный удар по одесскому порту

Ермак: Террор голодом продолжается
Ермак: Террор голодом продолжается
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что лучшие гарантии продовольственной безопасности – это санкции против РФ и оружие для Украины. Об этом он написал в Twitter, комментируя российскую атаку на Одесский морской торговый порт после договоренностей в Стамбуле о безопасном экспорте зерна.

"Россияне обстреляли Одессу ракетами. Вчера был согласован украинский экспорт зерна по морю, а сегодня россияне бьют по одесскому порту. Это российская дипломатическая дихотомия", – написал он.

Ермак подчеркнул, что РФ систематически "создает продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали".

"Террор голодом продолжается. Мир должен действовать. Лучшие гарантии продовольственной безопасности – двойные: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины", – добавил глава ОП. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины, по его оценке, зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Один документ Турция и ООН подписали с Украиной, другой – с Россией. 

Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с возможностью продления этого срока.

На следующий же день после подписания соглашений, 23 июля, российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования ВСУ "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. 

В МИД Украины заявили, что РФ ракетным ударом по порту Одессы подвергла сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в Стамбуле.

Теги: Россия, Одесса, продукты, экспорт, голод, война России против Украины, ракеты, Одесский морской торговый порт, Андрей Ермак, зерно
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