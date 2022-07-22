Оккупанты 21 июля ударили по Краматорску "Искандерами", повредили 85 частных домов – глава Донецкой ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Россияне ударили "Искандерами" по частному сектору Краматорска. Разрушили школу, повредили пятиэтажку и 85 частных домов. Один человек погиб. Еще двое находятся под развалинами школы, – написал руководитель ОВА. – Россия несет смерть и разрушение".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.