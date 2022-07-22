Оккупанты 21 июля ударили по Краматорску "Искандерами", повредили 85 частных домов – глава Донецкой ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россияне ударили "Искандерами" по частному сектору Краматорска. Разрушили школу, повредили пятиэтажку и 85 частных домов. Один человек погиб. Еще двое находятся под развалинами школы, – написал руководитель ОВА. – Россия несет смерть и разрушение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)