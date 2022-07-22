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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 21 июля ударили по Краматорску "Искандерами", повредили 85 частных домов – глава Донецкой ОВА

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Россияне обстреляли частный сектор Краматорска, отметил Кириленко
Россияне обстреляли частный сектор Краматорска, отметил Кириленко
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Российские оккупационные войска 21 июля нанесли удар по Краматорску Донецкой области из ракетных комплексов "Искандер-М".

 Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россияне ударили "Искандерами" по частному сектору Краматорска. Разрушили школу, повредили пятиэтажку и 85 частных домов. Один человек погиб. Еще двое находятся под развалинами школы, – написал руководитель ОВА. – Россия несет смерть и разрушение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/620601079482610/

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, Донецкая ОГА, украинцы, война России против Украины, ракеты, школы, удары, разрушения, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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