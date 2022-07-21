В Краматорске спасатели обнаружили под завалами обстрелянной оккупантами школы тело мужчины – ГСЧС

Об этом 21 июля сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Донецкой области.
"Продолжается проведение аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной в результате обстрела школе. Спасателями обнаружено и изъято тело мужчины, под завалами возможно пребывание еще двух человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели расчистили и разобрали уже около 110 тонн разрушенных элементов здания школы.
Оккупанты разрушили школы в Краматорске и Константиновке Донецкой области 21 июля, сообщал глава ОВА Павел Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.