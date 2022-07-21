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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Краматорске спасатели обнаружили под завалами обстрелянной оккупантами школы тело мужчины – ГСЧС

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Спасатели расчистили и разобрали уже около 110 тонн разрушенных элементов здания школы в Краматорске, отметили в ГУ ГСЧС в Донецкой области
Спасатели расчистили и разобрали уже около 110 тонн разрушенных элементов здания школы в Краматорске, отметили в ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

В Краматорске Донецкой области спасатели обнаружили тело мужчины под завалами обстрелянной утром российскими оккупантами школы.

Об этом 21 июля сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Донецкой области.

"Продолжается проведение аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной в результате обстрела школе. Спасателями обнаружено и изъято тело мужчины, под завалами возможно пребывание еще двух человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели расчистили и разобрали уже около 110 тонн разрушенных элементов здания школы.

https://www.facebook.com/DSNSDon/videos/2388698948098315/

Оккупанты разрушили школы в Краматорске и Константиновке Донецкой области 21 июля, сообщал глава ОВА Павел Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Донецкая область, Краматорск, спасатели, обстрелы, война России против Украины, школы, погибшие, мужчины, российские оккупанты
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