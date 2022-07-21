В Краматорске спасатели обнаружили под завалами обстрелянной оккупантами школы тело мужчины – ГСЧС

Спасатели расчистили и разобрали уже около 110 тонн разрушенных элементов здания школы в Краматорске, отметили в ГУ ГСЧС в Донецкой области Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Об этом 21 июля сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Донецкой области.

"Продолжается проведение аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной в результате обстрела школе. Спасателями обнаружено и изъято тело мужчины, под завалами возможно пребывание еще двух человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели расчистили и разобрали уже около 110 тонн разрушенных элементов здания школы.

Оккупанты разрушили школы в Краматорске и Константиновке Донецкой области 21 июля, сообщал глава ОВА Павел Кириленко.

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