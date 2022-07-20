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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов в Донецкой области 19 июля погибло пять человек, 16 получили ранения – глава ОВА

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Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан!
Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В Донецкой области 19 июля из-за российских обстрелов погибло пять мирных жителей. Об этом сообщил в Facebook 20 июля глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Два человека погибли в Краснополье, по одному – в Краматорске, Соледаре и Авдеевке. Еще 16 человек были ранены.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – написал Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0uGmLkV8GrUAmuTTjgdzp2CKXV1QT26Witu1grTbJz9bJ5KDZhW8YNNQd2sKJkKohl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, Соледар, Авдеевка, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Павел Кириленко, Краснополье
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