В результате российских обстрелов в Донецкой области 19 июля погибло пять человек, 16 получили ранения – глава ОВА

Два человека погибли в Краснополье, по одному – в Краматорске, Соледаре и Авдеевке. Еще 16 человек были ранены.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – написал Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)