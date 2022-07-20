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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела Краматорска и Славянска погибло трое человек, оккупанты пытаются посеять панику – глава Донецкой ОВА

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Оккупанты разрушили частный дом в Славянске, где проживали местные жители, отметил глава Кириленко
Оккупанты разрушили частный дом в Славянске, где проживали местные жители, отметил глава Кириленко
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Российские оккупанты пытаются "посеять панику", обстреливая населенные пункты Донбасса.

Об этом 19 июля в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Только в Краматорске и Славянске сегодня погибли три человека, еще десять получили ранения. Оккупанты нанесли удары по этим городам управляемыми авиационными ракетами "воздух – воздух" и реактивными системами залпового огня (РСЗО)", – написал руководитель ОВА.

Кириленко в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в Facebook, отметил, что в результате удара по Краматорску погиб один человек, по Славянску – двое.

По словам главы Донецкой ОВА, оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО.

"Прямое попадание в жилой частный дом, где проживали местные жители. Дом разрушен. Там на данный момент установлено, что погибли два человека, еще двое получили ранения", – сказал Кириленко.

Он рассказал, что обстрелы идут по всей линии фронта в Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/765468914908592/

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

По данным британской разведки, сейчас войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Донбасс, Краматорск, Донецкая ОГА, РСЗО, обстрелы, украинцы, война России против Украины, удары, погибшие, ранение, паника, Павел Кириленко, дом, российские оккупанты
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