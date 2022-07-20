В результате обстрела Краматорска и Славянска погибло трое человек, оккупанты пытаются посеять панику – глава Донецкой ОВА

Об этом 19 июля в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Только в Краматорске и Славянске сегодня погибли три человека, еще десять получили ранения. Оккупанты нанесли удары по этим городам управляемыми авиационными ракетами "воздух – воздух" и реактивными системами залпового огня (РСЗО)", – написал руководитель ОВА.
Кириленко в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в Facebook, отметил, что в результате удара по Краматорску погиб один человек, по Славянску – двое.
По словам главы Донецкой ОВА, оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО.
"Прямое попадание в жилой частный дом, где проживали местные жители. Дом разрушен. Там на данный момент установлено, что погибли два человека, еще двое получили ранения", – сказал Кириленко.
Он рассказал, что обстрелы идут по всей линии фронта в Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.
По данным британской разведки, сейчас войска РФ могут сосредоточиться на захвате небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску.