В результате обстрела Краматорска и Славянска погибло трое человек, оккупанты пытаются посеять панику – глава Донецкой ОВА

Оккупанты разрушили частный дом в Славянске, где проживали местные жители, отметил глава Кириленко Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Об этом 19 июля в Facebook сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Только в Краматорске и Славянске сегодня погибли три человека, еще десять получили ранения. Оккупанты нанесли удары по этим городам управляемыми авиационными ракетами "воздух – воздух" и реактивными системами залпового огня (РСЗО)", – написал руководитель ОВА.

Кириленко в эфире национального телемарафона, видеозапись которого опубликована в Facebook, отметил, что в результате удара по Краматорску погиб один человек, по Славянску – двое.

По словам главы Донецкой ОВА, оккупанты обстреляли Славянск из РСЗО.

"Прямое попадание в жилой частный дом, где проживали местные жители. Дом разрушен. Там на данный момент установлено, что погибли два человека, еще двое получили ранения", – сказал Кириленко.

Он рассказал, что обстрелы идут по всей линии фронта в Донецкой области.

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