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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и захвата Углегорской ТЭС – Генштаб ВСУ

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Оккупанты за прошлые сутки обстреляли ряд населенных пунктов на Донбассе
Оккупанты за прошлые сутки обстреляли ряд населенных пунктов на Донбассе
Фото: EPA

Российские оккупанты пытаются создать условия для наступления на Бахмут Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 20 июля.

"На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для наступления на город Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковлевке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому. Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское", – говорится в сообщении.

В районе Новоселовки Второй оккупанты провели разведку боем, в направлении Никольского – наступление, но успеха не имели и отошли, сообщил Генштаб.

"[Противник] ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются", – отметили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0n3qQK3xodFFsnmW8GjkWPqVecPXQCXbbUgrNvJprXACY63yny1RghUscJz7Ghu8Ml

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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