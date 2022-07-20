На бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и захвата Углегорской ТЭС – Генштаб ВСУ

"На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для наступления на город Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковлевке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому. Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское", – говорится в сообщении.
В районе Новоселовки Второй оккупанты провели разведку боем, в направлении Никольского – наступление, но успеха не имели и отошли, сообщил Генштаб.
"[Противник] ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются", – отметили в пресс-центре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.