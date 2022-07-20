На бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и захвата Углегорской ТЭС – Генштаб ВСУ

"На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для наступления на город Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковлевке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому. Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское", – говорится в сообщении.

В районе Новоселовки Второй оккупанты провели разведку боем, в направлении Никольского – наступление, но успеха не имели и отошли, сообщил Генштаб.

"[Противник] ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются", – отметили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)