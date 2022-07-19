Среди оккупантов участились случаи дезертирства, они пытаются вернуться в Россию – Генштаб ВСУ

Число погибших в Украине российских оккупантов приближается, по данным ВСУ, к 39 тысячам Фото: ЕРА

"Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Продолжаются подрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов, которые любым способом пытаются попасть на территорию России", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)