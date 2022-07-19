Среди оккупантов участились случаи дезертирства, они пытаются вернуться в Россию – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Продолжаются подрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов, которые любым способом пытаются попасть на территорию России", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По состоянию на 19 июля, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли 38 550 человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов и вертолетов, а также другую боевую и военную технику, включительно с кораблями.