В Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, оккупанты разрушили школы в Краматорске и Константиновке – ОВА

"За 20 июля россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Константиновке. Еще пять человек получили ранения", – отметил глава ОВА.
По его словам, сегодня оккупанты разрушили школы в Краматорске и Константиновке. Захватчики также обстреляли промышленную часть Краматорска.
"Значительный вред нанесли россияне Бахмуту: там в очередной раз обстреляна центральная часть города. В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета. К счастью, не разорвалась. Кроме этого, кассетными боеприпасами рашисты обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом", – добавил Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.