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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, оккупанты разрушили школы в Краматорске и Константиновке – ОВА

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Российские захватчики обстреляли промышленную часть Краматорска
Российские захватчики обстреляли промышленную часть Краматорска
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов Донецкой области со стороны российских оккупантов за минувшие сутки погиб один человек. Об этом в Facebook 21 июля сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 20 июля россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Константиновке. Еще пять человек получили ранения", – отметил глава ОВА.

По его словам, сегодня оккупанты разрушили школы в Краматорске и Константиновке. Захватчики также обстреляли промышленную часть Краматорска.

"Значительный вред нанесли россияне Бахмуту: там в очередной раз обстреляна центральная часть города. В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета. К счастью, не разорвалась. Кроме этого, кассетными боеприпасами рашисты обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом", – добавил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, Константиновка, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, школы, Павел Кириленко
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