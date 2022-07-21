В Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, оккупанты разрушили школы в Краматорске и Константиновке – ОВА

"За 20 июля россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Константиновке. Еще пять человек получили ранения", – отметил глава ОВА.

По его словам, сегодня оккупанты разрушили школы в Краматорске и Константиновке. Захватчики также обстреляли промышленную часть Краматорска.

"Значительный вред нанесли россияне Бахмуту: там в очередной раз обстреляна центральная часть города. В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета. К счастью, не разорвалась. Кроме этого, кассетными боеприпасами рашисты обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом", – добавил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)