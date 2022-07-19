Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 11 тысяч семей в Донецкой области – ДТЭК

В частности, энергетики возобновили электроснабжение 13 населенных пунктов в Донецкой области.

"Львиная доля обновлений – в Славянской общине, которая постоянно подвергается обстрелам. Почти 9 тысяч семей этой общины снова со светом. Из них почти 7 тысячам свет восстановлен менее чем за сутки. Еще 1,7 тысячи были обесточены за три дня до этого – энергетики не могли попасть на место повреждений из-за активных боевых действий", – сообщили в ДТЭК.

Без света остается 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское.

В Одесской области энергетики вернули свет более 1 тысячи семей, чьи дома были обесточены в результате ракетных обстрелов врага. Продолжаются работы по восстановлению света в Донецкой области, где боевые действия и обстрелы наиболее интенсивны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)