Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 11 тысяч семей в Донецкой области – ДТЭК

В частности, энергетики возобновили электроснабжение 13 населенных пунктов в Донецкой области.
"Львиная доля обновлений – в Славянской общине, которая постоянно подвергается обстрелам. Почти 9 тысяч семей этой общины снова со светом. Из них почти 7 тысячам свет восстановлен менее чем за сутки. Еще 1,7 тысячи были обесточены за три дня до этого – энергетики не могли попасть на место повреждений из-за активных боевых действий", – сообщили в ДТЭК.
Без света остается 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское.
В Одесской области энергетики вернули свет более 1 тысячи семей, чьи дома были обесточены в результате ракетных обстрелов врага. Продолжаются работы по восстановлению света в Донецкой области, где боевые действия и обстрелы наиболее интенсивны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.