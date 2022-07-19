Обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки погиб один мирный житель

С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 626 мирных жителей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 18 июля россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Авдеевке", – написал Кириленко.

По словам главы ОВА, еще два человека получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 626 мирных жителей, еще 1610 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул Кириленко.

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