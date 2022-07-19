Обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки погиб один мирный житель

"Россия убивает гражданских! За 18 июля россияне убили одного мирного жителя Донецкой области – в Авдеевке", – написал Кириленко.
По словам главы ОВА, еще два человека получили ранения.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 626 мирных жителей, еще 1610 человек получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.