Оккупанты при обстрелах применили оружие дистанционного минирования – горсовет Краматорска

Об этом сообщается в Facebook Краматорского горсовета 21 июля.
"Важное предостережение для жителей Краматорска и окрестностей… Враг поражает снарядами, крылатыми ракетами, средствами РСЗО жилищные массивы, инфраструктурные и социальные объекты. В последнее время захватчики активно обстреливают окрестные населенные пункты, применяя оружие дистанционного минирования, – говорится в сообщении. – Минирование рассчитано на длительное действие, опасность таких обстрелов, соответственно, будет оставаться длительное время".
В горсовете призвали жителей не пытаться самостоятельно убрать и обезвредить такие снаряды.
"В период ведения боевых действий для каждого должно срабатывать табу на касание до любых металлических предметов, оставшихся в результате обстрелов", – подчеркивается в сообщении.
21 июля оккупанты разрушили школу в Краматорске, сообщал глава ОВА Павел Кириленко. Под ее завалами спасатели обнаружили тело мужчины, отметило Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.