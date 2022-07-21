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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты при обстрелах применили оружие дистанционного минирования – горсовет Краматорска

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Враг поражает снарядами, крылатыми ракетами, средствами РСЗО жилищные массивы, инфраструктурные и социальные объекты, отметили в Краматорском горсовете
Враг поражает снарядами, крылатыми ракетами, средствами РСЗО жилищные массивы, инфраструктурные и социальные объекты, отметили в Краматорском горсовете
Фото: Краматорська міська рада / Facebook

Российские оккупационные войска в ходе обстрелов начали применять оружие дистанционного минирования.

Об этом сообщается в Facebook Краматорского горсовета 21 июля.

"Важное предостережение для жителей Краматорска и окрестностей… Враг поражает снарядами, крылатыми ракетами, средствами РСЗО жилищные массивы, инфраструктурные и социальные объекты. В последнее время захватчики активно обстреливают окрестные населенные пункты, применяя оружие дистанционного минирования, – говорится в сообщении. – Минирование рассчитано на длительное действие, опасность таких обстрелов, соответственно, будет оставаться длительное время".

В горсовете призвали жителей не пытаться самостоятельно убрать и обезвредить такие снаряды.

"В период ведения боевых действий для каждого должно срабатывать табу на касание до любых металлических предметов, оставшихся в результате обстрелов", – подчеркивается в сообщении.

https://www.facebook.com/kramatorsk.rada/posts/pfbid0D2BTyHoAwBp1pBRpz35S9SLXTKLJtLjsWpWyzBZLXuAHduX84bv7ZrgsnDzNmMEfl

21 июля оккупанты разрушили школу в Краматорске, сообщал глава ОВА Павел Кириленко. Под ее завалами спасатели обнаружили тело мужчины, отметило Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, горсовет, боеприпасы, РСЗО, минирование, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура
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