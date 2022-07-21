Оккупанты при обстрелах применили оружие дистанционного минирования – горсовет Краматорска

Об этом сообщается в Facebook Краматорского горсовета 21 июля.

"Важное предостережение для жителей Краматорска и окрестностей… Враг поражает снарядами, крылатыми ракетами, средствами РСЗО жилищные массивы, инфраструктурные и социальные объекты. В последнее время захватчики активно обстреливают окрестные населенные пункты, применяя оружие дистанционного минирования, – говорится в сообщении. – Минирование рассчитано на длительное действие, опасность таких обстрелов, соответственно, будет оставаться длительное время".

В горсовете призвали жителей не пытаться самостоятельно убрать и обезвредить такие снаряды.

"В период ведения боевых действий для каждого должно срабатывать табу на касание до любых металлических предметов, оставшихся в результате обстрелов", – подчеркивается в сообщении.

21 июля оккупанты разрушили школу в Краматорске, сообщал глава ОВА Павел Кириленко. Под ее завалами спасатели обнаружили тело мужчины, отметило Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

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