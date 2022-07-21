В результате ракетного удара оккупантов повреждены 13 домов в центре Николаева – мэр

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"13 жилых домов в центре города сегодня ночью получили повреждения от ударной волны и обломков. В них выбито более 60 окон. В семи домах повреждена шиферная кровля", – написал Сенкевич.

По словам главы областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима, оккупанты ночью выпустили по Николаеву семь ракет С-300. В частности, двумя ракетами российские военные обстреляли один из складов гуманитарной помощи – сгорели тысячи тонн продуктов, предназначенных для детей, пожилых людей и нуждающихся, отметил руководитель ОВА.

Кроме того, в Николаеве были попадания в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Утром было известно об одном пострадавшем.

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