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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара оккупантов повреждены 13 домов в центре Николаева – мэр

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Российские военные ночью выпустили по Николаеву семь ракет, отметил глава ОВА Ким
Российские военные ночью выпустили по Николаеву семь ракет, отметил глава ОВА Ким
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

В результате ракетного удара российских оккупантов по Николаеву 21 июля повреждены 13 жилых домов.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"13 жилых домов в центре города сегодня ночью получили повреждения от ударной волны и обломков. В них выбито более 60 окон. В семи домах повреждена шиферная кровля", – написал Сенкевич.

По словам главы областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима, оккупанты ночью выпустили по Николаеву семь ракет С-300. В частности, двумя ракетами российские военные обстреляли один из складов гуманитарной помощи – сгорели тысячи тонн продуктов, предназначенных для детей, пожилых людей и нуждающихся, отметил руководитель ОВА.

Кроме того, в Николаеве были попадания в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Утром было известно об одном пострадавшем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 20 июля в результате обстрелов Николаевской области со стороны российских захватчиков были ранены 43 человека.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич, разрушения, российские военные, мэр, дом, российские оккупанты
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