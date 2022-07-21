В Николаеве оккупанты обстреляли склад с гумпомощью – Ким

"Российские оккупанты двумя ракетами обстреляли один из наших складов гуманитарной помощи в 3.00. Сгорели тысячи тонн продуктов, предназначенных для детей, пожилых людей и нуждающихся", – написал Ким.

Видео ракетных ударов по складу с гуманитарной помощью глава ОВА опубликовал в Twitter.

russian occupants by 2 missiles have attacked one of our humanitarian aid storage at 3am.

Thousands of tons of products, intended for children, elderly people and those who are in need, have been burned#russiaterrorist pic.twitter.com/v6uEXtbXtZ — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 21, 2022

Кроме того, в городе были попадания в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение.

Также, как сообщил Ким в Telegram, под обстрелы попали Николаевский и Баштанский районы. Вследствие, в населенных пунктах разрушены жилые дома и загорелось поле з зерновыми. В поселке Широке снаряд попал в жилой дом, есть погибший.

В Вознесенском и Первомайском районах ночь прошла спокойно.