В Николаеве оккупанты обстреляли склад с гумпомощью – Ким

"Российские оккупанты двумя ракетами обстреляли один из наших складов гуманитарной помощи в 3.00. Сгорели тысячи тонн продуктов, предназначенных для детей, пожилых людей и нуждающихся", – написал Ким.
Видео ракетных ударов по складу с гуманитарной помощью глава ОВА опубликовал в Twitter.
russian occupants by 2 missiles have attacked one of our humanitarian aid storage at 3am.— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 21, 2022
Thousands of tons of products, intended for children, elderly people and those who are in need, have been burned#russiaterrorist pic.twitter.com/v6uEXtbXtZ
Кроме того, в городе были попадания в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение.
Также, как сообщил Ким в Telegram, под обстрелы попали Николаевский и Баштанский районы. Вследствие, в населенных пунктах разрушены жилые дома и загорелось поле з зерновыми. В поселке Широке снаряд попал в жилой дом, есть погибший.
В Вознесенском и Первомайском районах ночь прошла спокойно.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 20 июля в результате обстрелов Николаевской области со стороны российских захватчиков были ранены 43 человека.