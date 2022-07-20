За минувшие сутки в результате обстрелов Николаевской области были ранены 43 человека

Под обстрелы попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. "Прилеты" зафиксированы в Баштанской, Шевченковской, Галицыновской, Широковской и Березнеговатской общинах.

По словам Замазеевой, повреждено много жилых домов, а также произошло возгорание полей с зерновыми. Минимум двоих пострадавших удалось спасти из-под завалов.

Все раненые доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 329 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 86 пострадавших получили помощь амбулаторно", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.