Николаев закроют для "отлова" коллаборантов и предателей – Ким

"Со вчера пришло 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей. Сейчас мы обрабатываем их и проверяем информацию. Относительно закрытия города Николаева. Это планируется через неделю-две. Как раз закончится жатва, и мы отработаем максимально все данные", – отметил Ким.

По его словам, город закроют на один-два дня.

"Об этом вместе с военными мы сообщим заранее, чтобы люди могли закупить еду, воду и спланировали свои действия. И отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем", – уточнил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вчера, 19 июля, Ким пообещал вознаграждение в размере $100 за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов в Николаевской области.