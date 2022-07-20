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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Николаев закроют для "отлова" коллаборантов и предателей – Ким

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По словам Кима, город закроют на один-два дня
По словам Кима, город закроют на один-два дня
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Николаев закроют для "отлова" коллаборантов и предателей, которые помогают российским оккупантам. Об этом 20 июля в Telegram заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Со вчера пришло 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей. Сейчас мы обрабатываем их и проверяем информацию. Относительно закрытия города Николаева. Это планируется через неделю-две. Как раз закончится жатва, и мы отработаем максимально все данные", – отметил Ким.

По его словам, город закроют на один-два дня.

"Об этом вместе с военными мы сообщим заранее, чтобы люди могли закупить еду, воду и спланировали свои действия. И отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем", – уточнил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вчера, 19 июля, Ким пообещал вознаграждение в размере $100 за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов в Николаевской области.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремели более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, вознаграждение, Виталий Ким
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