В Николаевской области под обстрел россиян попали журналисты из Португалии

"Убегали и снимали", – рассказал НСЖУ украинец Андрей Коваленко, который работает с командой португальского канала.
Команда RTP попала под обстрел в селе Лиманы, которое расположено недалеко от админграницы с Херсонской областью. На сайте канала сообщается, что репортаж об этом выйдет сегодня вечером. По информации канала, РФ обстреляла село из артиллерии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Института массовой информации на 18 июля, за период с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ, в Украине погибли 35 журналистов.
Из них восемь (трое украинцев и пятеро иностранцев) были убиты оккупантами во время выполнения профессиональных обязанностей, еще 27 погибли как участники боевых действий, в результате российских обстрелов или пыток, не во время исполнения ими журналистских обязанностей.