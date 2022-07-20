В Николаевской области под обстрел россиян попали журналисты из Португалии

"Убегали и снимали", – рассказал НСЖУ украинец Андрей Коваленко, который работает с командой португальского канала.

Команда RTP попала под обстрел в селе Лиманы, которое расположено недалеко от админграницы с Херсонской областью. На сайте канала сообщается, что репортаж об этом выйдет сегодня вечером. По информации канала, РФ обстреляла село из артиллерии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Института массовой информации на 18 июля, за период с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ, в Украине погибли 35 журналистов.

Из них восемь (трое украинцев и пятеро иностранцев) были убиты оккупантами во время выполнения профессиональных обязанностей, еще 27 погибли как участники боевых действий, в результате российских обстрелов или пыток, не во время исполнения ими журналистских обязанностей.