Есть неопровержимые доказательства систематических преступлений российских военных в Украине – Миятович

"Нападение Российской Федерации привело к серьезным и массовым нарушениям прав человека и международного гуманитарного права, что имело катастрофические последствия для осуществления практически всех прав человека людьми в Украине", – говорится в сообщении на сайте комиссара.

Миятович заявила, что столкнулась с "неопровержимыми доказательствами систематических нарушений права на жизнь, совершаемых российскими войсками, включая произвольные убийства и насильственные исчезновения; нарушения права собственности, в том числе массовые разрушения объектов гражданской инфраструктуры; случаи пыток и жестокого обращения, гендерного насилия и сексуального насилия, связанного с войной; и нарушения права на свободу и личную неприкосновенность, включая похищения и произвольное содержание под стражей или содержание под стражей без связи с внешним миром".

"В то время как большинство нарушений права на жизнь, как сообщается, были вызваны использованием российскими военными взрывного оружия большой площади поражения, кассетных боеприпасов или неуправляемых ракет в густонаселенных районах, российские войска, как сообщается, также участвовали во внесудебных казнях, целясь в гражданских лиц или беспорядочно обстреливая их. Некоторые из жертв, как утверждается, перед казнью подвергались пыткам или жестокому обращению", – подчеркнула комиссар.

В числе нарушений, которые зафиксированы в действиях России, упомянуты также похищения людей, удержание их без связи с внешним миром, сексуальное насилие, нападения на журналистов и их убийства, насильственное перемещение проживавших на оккупированной территории – в том числе на территорию России и в том числе через так называемый процесс фильтрации.

"Я призываю членов международного сообщества поддержать любые усилия, которые могут помочь гражданам Украины, против их воли переданным в Российскую Федерацию", – заявила Миятович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)