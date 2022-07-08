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Есть неопровержимые доказательства систематических преступлений российских военных в Украине – Миятович

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Миятович перечислила нарушения, которые зафиксированы в Украине со стороны российских военных
Миятович перечислила нарушения, которые зафиксированы в Украине со стороны российских военных
Фото: ЕРА

Вторжение российских войск в Украину привело к массовым нарушениям прав человека и гуманитарного права. Об этом говорится в опубликованном 8 июля заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович.

"Нападение Российской Федерации привело к серьезным и массовым нарушениям прав человека и международного гуманитарного права, что имело катастрофические последствия для осуществления практически всех прав человека людьми в Украине", – говорится в сообщении на сайте комиссара.

Миятович заявила, что столкнулась с "неопровержимыми доказательствами систематических нарушений права на жизнь, совершаемых российскими войсками, включая произвольные убийства и насильственные исчезновения; нарушения права собственности, в том числе массовые разрушения объектов гражданской инфраструктуры; случаи пыток и жестокого обращения, гендерного насилия и сексуального насилия, связанного с войной; и нарушения права на свободу и личную неприкосновенность, включая похищения и произвольное содержание под стражей или содержание под стражей без связи с внешним миром".

"В то время как большинство нарушений права на жизнь, как сообщается, были вызваны использованием российскими военными взрывного оружия большой площади поражения, кассетных боеприпасов или неуправляемых ракет в густонаселенных районах, российские войска, как сообщается, также участвовали во внесудебных казнях, целясь в гражданских лиц или беспорядочно обстреливая их. Некоторые из жертв, как утверждается, перед казнью подвергались пыткам или жестокому обращению", – подчеркнула комиссар.

В числе нарушений, которые зафиксированы в действиях России, упомянуты также похищения людей, удержание их без связи с внешним миром, сексуальное насилие, нападения на журналистов и их убийства, насильственное перемещение проживавших на оккупированной территории – в том числе на территорию России и в том числе через так называемый процесс фильтрации.

"Я призываю членов международного сообщества поддержать любые усилия, которые могут помочь гражданам Украины, против их воли переданным в Российскую Федерацию", – заявила Миятович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая областные центры и Киев.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.

17 июня в Украине запустили "Книгу палачей" с базой данных о российских военных преступниках и галерей фотографий, иллюстрирующих преступления оккупантов на территории Украины. В базе на 8 июля размещены верифицированные данные о 750 оккупантах.

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