В Украине открыли 46 уголовных производств по фактам преступлений российских военных против журналистов

Полиция расследует 29 уголовных производств о гибели журналистов в результате вторжения РФ Фото: EPA

Следователи провели расследования по фактам смерти 29 представителей СМИ, рассказала Матвеева. В 15 случаях, которые расследовали полицейские, журналисты получили ранения, еще 11 дел касались похищений.

"31 уголовное производство передали СБУ, 15 уголовных производств расследуют следователи Национальной полиции", – отметила спикер МВД.

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Видео: Ukrinform TV / YouТube