В Украине открыли 46 уголовных производств по фактам преступлений российских военных против журналистов

Следователи провели расследования по фактам смерти 29 представителей СМИ, рассказала Матвеева. В 15 случаях, которые расследовали полицейские, журналисты получили ранения, еще 11 дел касались похищений.
"31 уголовное производство передали СБУ, 15 уголовных производств расследуют следователи Национальной полиции", – отметила спикер МВД.
Украинские и иностранные журналисты регулярно попадают под обстрелы оккупантов, освещая войну РФ против Украины. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко 4 мая сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 24 журналиста.