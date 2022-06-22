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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные расстреляли украинского фотографа Левина, вероятно, после допроса и пыток – "Репортеры без границ"

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"Репортеры без границ" передали украинским правоохранителям доказательства, собранные в деле об убийстве фоторепортера Макса Левина (на фото) и военного Алексея Чернышова
"Репортеры без границ" передали украинским правоохранителям доказательства, собранные в деле об убийстве фоторепортера Макса Левина (на фото) и военного Алексея Чернышова
Фото: Maks Levin / Facebook

Украинского фотожурналиста Макса Левина и сопровождавшего его военного Алексея Чернышова, которые были найдены мертвыми в Вышгородском районе Киевской области, могли "хладнокровно казнить российские военные, вероятно, после допросов и пыток". Об этом говорится в расследовании организации "Репортеры без границ" (RSF), опубликованном 22 июня.

По данным RSF, Левин в сопровождении Чернышова 13 марта направился в район Мощуна, чтобы найти свой дрон, который он потерял за три дня до этого. Журналист полагал, что на карте памяти дрона были важные фотографии.

Однако к тому моменту часть леса, где Левин и Чернышов искали дрон, уже была занята российскими оккупационными войсками, и они попали в плен.

Как предполагают расследователи, Левин и Чернышов подверглись допросу и пытками: оккупанты, вероятно, хотели узнать о нахождении украинских позиций. В частности, Чернышова "облили бензином и угрожали сжечь". Позже в тот же день оба мужчины были убиты выстрелами в голову.

RSF считает, что Левина и Чернышова могли убить военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ или бойцы спецназа.

Все собранные доказательства расследователи передали украинским властям.

Контекст:

40-летний Макс Левин работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор украинских и международных изданий. В частности, он сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua и hromadske. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, RFE/RL и других.

Об исчезновении Левина стало известно в конце марта. 2 апреля Соня Кошкина, шеф-редактор издания LB.ua, с которым сотрудничал фотожурналист, сообщила, что полиция нашла его тело.

В связи с убийством Левина и Чернышова Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны". В офисе заявляли, что Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.

У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

В начале мая глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщал, что с начала российского вторжения в стране погибли 24 журналиста.

Теги: убийство, война, Киевская область, агрессия, Репортеры без границ, журналисты, Вышгород, война России против Украины, Макс Левин
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