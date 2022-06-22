Российские военные расстреляли украинского фотографа Левина, вероятно, после допроса и пыток – "Репортеры без границ"

По данным RSF, Левин в сопровождении Чернышова 13 марта направился в район Мощуна, чтобы найти свой дрон, который он потерял за три дня до этого. Журналист полагал, что на карте памяти дрона были важные фотографии.
Однако к тому моменту часть леса, где Левин и Чернышов искали дрон, уже была занята российскими оккупационными войсками, и они попали в плен.
Как предполагают расследователи, Левин и Чернышов подверглись допросу и пытками: оккупанты, вероятно, хотели узнать о нахождении украинских позиций. В частности, Чернышова "облили бензином и угрожали сжечь". Позже в тот же день оба мужчины были убиты выстрелами в голову.
RSF считает, что Левина и Чернышова могли убить военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ или бойцы спецназа.
Все собранные доказательства расследователи передали украинским властям.
40-летний Макс Левин работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор украинских и международных изданий. В частности, он сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua и hromadske. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, RFE/RL и других.
Об исчезновении Левина стало известно в конце марта. 2 апреля Соня Кошкина, шеф-редактор издания LB.ua, с которым сотрудничал фотожурналист, сообщила, что полиция нашла его тело.
В связи с убийством Левина и Чернышова Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны". В офисе заявляли, что Левин был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.
У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.
В начале мая глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщал, что с начала российского вторжения в стране погибли 24 журналиста.