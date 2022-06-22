Российские военные расстреляли украинского фотографа Левина, вероятно, после допроса и пыток – "Репортеры без границ"

"Репортеры без границ" передали украинским правоохранителям доказательства, собранные в деле об убийстве фоторепортера Макса Левина (на фото) и военного Алексея Чернышова Фото: Maks Levin / Facebook

По данным RSF, Левин в сопровождении Чернышова 13 марта направился в район Мощуна, чтобы найти свой дрон, который он потерял за три дня до этого. Журналист полагал, что на карте памяти дрона были важные фотографии.

Однако к тому моменту часть леса, где Левин и Чернышов искали дрон, уже была занята российскими оккупационными войсками, и они попали в плен.

Как предполагают расследователи, Левин и Чернышов подверглись допросу и пытками: оккупанты, вероятно, хотели узнать о нахождении украинских позиций. В частности, Чернышова "облили бензином и угрожали сжечь". Позже в тот же день оба мужчины были убиты выстрелами в голову.

RSF считает, что Левина и Чернышова могли убить военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ или бойцы спецназа.

Все собранные доказательства расследователи передали украинским властям.